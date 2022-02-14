Алберто: «Хотел бы забить десять голов за «Зенит» до конца сезона»

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал о своих личных статистических целях во второй части сезона.

– Малком перед началом сезона сказал, что намерен забить десять голов. А у тебя есть цель на остаток сезона?

– Я прихожу в середине сезона, времени остается меньше. Я хотел бы забить те же десять голов.

Буду помогать Малкому, чтобы он забил свои десять, а он будет помогать мне.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

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