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    Алберто: «Хотел бы забить десять голов за «Зенит» до конца сезона»

    Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал о своих личных статистических целях во второй части сезона.

    – Малком перед началом сезона сказал, что намерен забить десять голов. А у тебя есть цель на остаток сезона?

    – Я прихожу в середине сезона, времени остается меньше. Я хотел бы забить те же десять голов.

    Буду помогать Малкому, чтобы он забил свои десять, а он будет помогать мне.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +712

      Дубина 20 минут назад

      Абелардо не буровь!
      Ты и 7 за сезон не забьешь!
      Не ну если только за липовые пенальти,которые будет шланг падать тупо,тогда все может быть)))))

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      Рейтинг: +3737

      tarasofka > Дубина 9 минут назад

      весь отодранный ПЮНИКОМ спартаг смог забить только 1, и то при помощи судьи, ахаха!

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      Рейтинг: +13701

      ilichkadr 20 минут назад

      Ну, вот с Бетиса и начинай забивать...........

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