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  • Алберто: «Хотел бы забить десять голов за «Зенит» до конца сезона»

Алберто: «Хотел бы забить десять голов за «Зенит» до конца сезона»

14 февраля 2022, 12:34
35

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал о своих личных статистических целях во второй части сезона.

– Малком перед началом сезона сказал, что намерен забить десять голов. А у тебя есть цель на остаток сезона?

– Я прихожу в середине сезона, времени остается меньше. Я хотел бы забить те же десять голов.

Буду помогать Малкому, чтобы он забил свои десять, а он будет помогать мне.

  • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Алберто Юри
Комментарии (35)
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ilichkadr
1644832017
Ну, вот с Бетиса и начинай забивать...........
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FС Spаrtак
1644834578
ты у дзюбы подрочить не забудь в голубом зенете так принято
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the teacher
1644834916
Почему в других видах спорта нет столько балоболов как в футболе? Каждый игрочишка чуть только повыше залезет, начинает peasдеть что вот он столько бы забил, да столько бы выиграл. Возьми да забей, потом уже шуми хоть на каждом углу.
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the teacher
1644835026
что малком что альберто, два черныша балобола, один все время травмирован, другой еще не сыграл а языком уже успел поработать
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Азбука
1644835153
Похвальное желание. И сам забивай, и другим помогай забивать за Зенит!
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portero
1644836962
Мечтать не вредно, хотеть надо....
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Demgel
1644838655
Судя по всему как парня хвалят на ресурсах мол будущая звезда,то в Лиге Европы уже должен ложить.С испанцами хотелось бы результата,а не с Оренбургом и Тамбовым.А Малколм тот еще балабол,забил десяток в РПЛ только в ТРЕТЬЕМ сезоне(
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алдан2014
1644842805
Приехал в Россию всех шапками закидать? Как бы обратно не запросился с точки,примеров масса
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