Почеттино: «Не верю, что «Реал» против «ПСЖ» будет так же дисциплинирован, как «Ренн» и другие команды Лиги 1»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Аргентинец усомнился в дисциплине соперника.

«Да, «Реал» иногда действует низким блоком, но не верю, что он проявит против нас такую же дисциплину, как «Ренн» и другие команды Лиги 1. Встречи с «Реалом» будут совсем другими», – сказал Почеттино.

1-й матч состоится 15 февраля.

Обе команды лидируют в своих чемпионатах.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раньше тренировал «ПСЖ».

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