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    Почеттино: «Не верю, что «Реал» против «ПСЖ» будет так же дисциплинирован, как «Ренн» и другие команды Лиги 1»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Аргентинец усомнился в дисциплине соперника.

    «Да, «Реал» иногда действует низким блоком, но не верю, что он проявит против нас такую же дисциплину, как «Ренн» и другие команды Лиги 1. Встречи с «Реалом» будут совсем другими», – сказал Почеттино.

    • 1-й матч состоится 15 февраля.
    • Обе команды лидируют в своих чемпионатах.
    • Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раньше тренировал «ПСЖ».

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    Источник: Culture PSG

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +902

      Artemka444 28 секунд назад

      С такой игрой как у вас мистер Почеттино, вам ничего не светит!!!!

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