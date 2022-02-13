Почеттино: «Не верю, что «Реал» против «ПСЖ» будет так же дисциплинирован, как «Ренн» и другие команды Лиги 1»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Аргентинец усомнился в дисциплине соперника.

«Да, «Реал» иногда действует низким блоком, но не верю, что он проявит против нас такую же дисциплину, как «Ренн» и другие команды Лиги 1. Встречи с «Реалом» будут совсем другими», – сказал Почеттино.