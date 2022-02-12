Главные новости дня. «Зенит» выиграл Atlantic Cup; Роналду разочарован возвращением в «Манчестер Юнайтед»

«Аталанта», «Спартак» и «Фейеноорд» ведут трехсторонние переговоры по Тилю.

Нобоа останется в РПЛ минимум до 38 лет. Его контракт с «Сочи» продлился автоматически.

«Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Перес попросил норвежца остаться в «Боруссии» до 2023 года.

Роналду разочарован своим возвращением в «Манчестер Юнайтед» (Daily Star).

Футболисты «МЮ» считают тренировки Рангника старомодными (ESPN).

Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN).

Ловрен из-за травмы передвигается на костылях. До матча с «Бетисом» – менее недели.

«Мной интересовались «ПСЖ» и «Сити», но я решил остаться». Эрнандес продлил контракт с «Миланом».

«Зенит» выиграл Atlantic Cup.

Погба планирует летом вернуться в «Ювентус».