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    «Аталанта», «Спартак» и «Фейеноорд» ведут трехсторонние переговоры по Тилю

    «Аталанта» вступила в переговоры, желая купить у «Спартака» полузащитника Гуса Тиля. Сейчас он в аренде в «Фейеноорде», поэтому роттердамцы тоже участвуют в трехсторонних переговорах.

    Со стороны россиян переговоры ведет спортивный директор Лука Каттани. Трансфер Тиля в «Аталанту» планируется на лето, этот сезон он доиграет на родине.

    • Рыночная стоимость Тиля – 6,5 миллиона евро.
    • Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года.
    • Он лучший бомбардир сезона Эредивизие (13 голов).

    «Аталанта» может купить у «Спартака» Тиля

    Тиль вышел в лидеры гонки бомбардиров Эредивизие, Хендрикс дебютировал за «Фейеноорд»

    Агент Тиля: «Зимой возвращение в «Спартак» невозможно»

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 23:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6398

      R_a_i_n 19 минут назад

      Это экзамен для Каттани. За 6,5 лимона и Зюба сможет продать.

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