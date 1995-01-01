«Аталанта», «Спартак» и «Фейеноорд» ведут трехсторонние переговоры по Тилю

«Аталанта» вступила в переговоры, желая купить у «Спартака» полузащитника Гуса Тиля. Сейчас он в аренде в «Фейеноорде», поэтому роттердамцы тоже участвуют в трехсторонних переговорах.

Со стороны россиян переговоры ведет спортивный директор Лука Каттани. Трансфер Тиля в «Аталанту» планируется на лето, этот сезон он доиграет на родине.

Рыночная стоимость Тиля – 6,5 миллиона евро.

Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года.

Он лучший бомбардир сезона Эредивизие (13 голов).

«Аталанта» может купить у «Спартака» Тиля

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