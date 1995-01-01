«Аталанта», «Спартак» и «Фейеноорд» ведут трехсторонние переговоры по Тилю

Это экзамен для Каттани. За 6,5 лимона и Зюба сможет продать.
«Аталанта» вступила в переговоры, желая купить у «Спартака» полузащитника Гуса Тиля. Сейчас он в аренде в «Фейеноорде», поэтому роттердамцы тоже участвуют в трехсторонних переговорах.
Со стороны россиян переговоры ведет спортивный директор Лука Каттани. Трансфер Тиля в «Аталанту» планируется на лето, этот сезон он доиграет на родине.
- Рыночная стоимость Тиля – 6,5 миллиона евро.
- Тиль принадлежит «Спартаку» с 2019 года.
- Он лучший бомбардир сезона Эредивизие (13 голов).
«Аталанта» может купить у «Спартака» Тиля
Тиль вышел в лидеры гонки бомбардиров Эредивизие, Хендрикс дебютировал за «Фейеноорд»