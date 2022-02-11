«Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Перес попросил норвежца остаться в «Боруссии» до 2023 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не перейдет в «Реал» в летнее трансферно окно.

По информации 90min, президент мадридцев Флорентино Перес сообщил норвежцу, что клуб не сможет подписать его летом.

Приоритет «Реала» – переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на правах свободного агента. Клуб не может позволить себе переход двух высокооплачиваемых игроков в одно трансферное окно.

Перес попросил Холанда остаться в «Боруссии» до 2023 года.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

В Бундеслиге норвежец отличился 16 раз. Это 3-й показатель в лиге после Патрика Шика (18) и Роберта Левандовски (23).

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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