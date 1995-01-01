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    «Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Перес попросил норвежца остаться в «Боруссии» до 2023 года

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не перейдет в «Реал» в летнее трансферно окно.

    По информации 90min, президент мадридцев Флорентино Перес сообщил норвежцу, что клуб не сможет подписать его летом.

    Приоритет «Реала» – переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на правах свободного агента. Клуб не может позволить себе переход двух высокооплачиваемых игроков в одно трансферное окно.

    Перес попросил Холанда остаться в «Боруссии» до 2023 года.

    • В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • В Бундеслиге норвежец отличился 16 раз. Это 3-й показатель в лиге после Патрика Шика (18) и Роберта Левандовски (23).
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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    Источник: 90min

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13751

      Cleaner 20 минут назад

      Реал вежливо послал Холанда.

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      Рейтинг: +4503

      алдан2014 45 минут назад

      За двумя зайцами

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      Рейтинг: +58220

      portero 1 час назад

      У Барселоны шанец появился, вот только нужен ли им игрок такой дорогой???

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