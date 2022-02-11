«Зенит» выиграл Atlantic Cup

Ну что ? Где поздравления со взятием СУПЕР КУБКА ? Atlantic Cup - это вам не какая ни будь ЛЧ или ЛЕ , а уж ЛК и говорить то нечего !!! )))
В Португалии завершился товарищеский турнир Atlantic Cup. Его победителем стал действующий чемпион России «Зенит».
Сегодня во встрече с датским «Брондбю» «Зенит» победил 2:1.
- Это 1-й трофей «Зенита» в году.
- Команда лидирует в РПЛ.
- На следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге Европы против «Бетиса».
Atlantic Cup — наш! С победой, сине-бело-голубые! pic.twitter.com/BhziUnFQLL— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 11, 2022
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