«Зенит» выиграл Atlantic Cup

В Португалии завершился товарищеский турнир Atlantic Cup. Его победителем стал действующий чемпион России «Зенит».

Сегодня во встрече с датским «Брондбю» «Зенит» победил 2:1.

Это 1-й трофей «Зенита» в году.

Команда лидирует в РПЛ.

На следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге Европы против «Бетиса».

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