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    «Зенит» выиграл Atlantic Cup

    В Португалии завершился товарищеский турнир Atlantic Cup. Его победителем стал действующий чемпион России «Зенит».

    Сегодня во встрече с датским «Брондбю» «Зенит» победил 2:1.

    • Это 1-й трофей «Зенита» в году.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • На следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге Европы против «Бетиса».

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15499

      Persona_non_Grata 7 минут назад

      Ну что ? Где поздравления со взятием СУПЕР КУБКА ? Atlantic Cup - это вам не какая ни будь ЛЧ или ЛЕ , а уж ЛК и говорить то нечего !!! )))

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