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    Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN)

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил отказаться от вызова защитника «Вест Хэма» Курта Зума на ближайшие матчи.

    Причина – видео, на котором футболист бьет свою кошку.

    Дешама возмутило поведение 27-летнего игрока, поэтому он пока не будет выступать за сборную.

    • Зума извинился за свой поступок.
    • Франция в марте встретится с ЮАР и Кот-д’Ивуаром.

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    Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки

    Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»

    Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +861

      партизан84 26 минут назад

      курт зума пнул кота
      вот ктобы дал в табло зума

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      Рейтинг: +12107

      Fusballer 49 минут назад

      От Сашки стулья прячут, а от этого кошек будут.

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