Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил отказаться от вызова защитника «Вест Хэма» Курта Зума на ближайшие матчи.

Причина – видео, на котором футболист бьет свою кошку.

Дешама возмутило поведение 27-летнего игрока, поэтому он пока не будет выступать за сборную.

Зума извинился за свой поступок.

Франция в марте встретится с ЮАР и Кот-д’Ивуаром.

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Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки

Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»

Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»