Зума в марте не вызовут в сборную Франции из-за видео с избиением кошки (ESPN)

курт зума пнул кота
вот ктобы дал в табло зума
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил отказаться от вызова защитника «Вест Хэма» Курта Зума на ближайшие матчи.
Причина – видео, на котором футболист бьет свою кошку.
Дешама возмутило поведение 27-летнего игрока, поэтому он пока не будет выступать за сборную.
- Зума извинился за свой поступок.
- Франция в марте встретится с ЮАР и Кот-д’Ивуаром.
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Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки
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Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»
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