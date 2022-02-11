Роналду разочарован своим возвращением в «Манчестер Юнайтед» (Daily Star)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен своим пребыванием в команде после возвращения в августе прошлого года.
По информации Daily Star, 37-летний футболист разочарован возвращением на «Олд Траффорд».
Португалец поручил своему агенту Жорже Мендешу найти к лету альтернативные варианты продолжения карьеры.
Впрочем, окончательное решение будет принято только после назначения нового главного тренера «МЮ».
- В этом сезоне Роналду забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: Daily Star