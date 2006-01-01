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    Роналду разочарован своим возвращением в «Манчестер Юнайтед» (Daily Star)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен своим пребыванием в команде после возвращения в августе прошлого года.

    По информации Daily Star, 37-летний футболист разочарован возвращением на «Олд Траффорд».

    Португалец поручил своему агенту Жорже Мендешу найти к лету альтернативные варианты продолжения карьеры.

    Впрочем, окончательное решение будет принято только после назначения нового главного тренера «МЮ».

    • В этом сезоне Роналду забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Daily Star

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +600

      Дубина 37 минут назад

      Плакалась мол зря я перешла к старушке,теперь плохо мне в М.Ю)
      Моська рыдает что все плохо у него в Париже,не может адаптироваться)))
      Уже заканчивали бы,а не смешили людей.

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      Рейтинг: +13751

      Cleaner > Дубина 24 минуты назад

      А бабло?

      0
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      Рейтинг: +3655

      Красногорск_Фан > Дубина 20 минут назад

      Разве когда футболист хочет играть это плохо?! Во всей России ровно противоположная проблема.

      1
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      Рейтинг: +13751

      Cleaner 47 минут назад

      А Манчестер Юнайтед разочарован возвращением бубнящей и всем недовольной забронзовевшей звезды по имени Криштиану...

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      Рейтинг: +14638

      KLIM777 52 минуты назад

      да Роналду показал, кто главный на ринге, только владельцы клуба приглашают в наставники всякую шелуху

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      Рейтинг: +58220

      portero 1 час назад

      Да Роналду, возвраст не обманешь, физически ещё силён, а вот психологически уже истощён....

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      Рейтинг: +13751

      Cleaner > portero 44 минуты назад

      Да и физика уже не та. Вспомните его полеты и удары головой! И резкости прежней нету. Возраст не обманешь...

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      Рейтинг: +12107

      Fusballer 1 час назад

      Как тогда уже не будет.

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