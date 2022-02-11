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  • Роналду разочарован своим возвращением в «Манчестер Юнайтед» (Daily Star)

Роналду разочарован своим возвращением в «Манчестер Юнайтед» (Daily Star)

11 февраля 2022, 13:40
9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен своим пребыванием в команде после возвращения в августе прошлого года.

По информации Daily Star, 37-летний футболист разочарован возвращением на «Олд Траффорд».

Португалец поручил своему агенту Жорже Мендешу найти к лету альтернативные варианты продолжения карьеры.

Впрочем, окончательное решение будет принято только после назначения нового главного тренера «МЮ».

  • В этом сезоне Роналду забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (9)
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Fusballer
1644576741
Как тогда уже не будет.
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portero
1644578006
Да Роналду, возвраст не обманешь, физически ещё силён, а вот психологически уже истощён....
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zigbert
1644583790
В таком возрасте ждать какой то феерической игры, трудно.
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dimar
1644586052
новости, как будто в ФМ играешь)))
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Oldtrafford83
1644591636
Как будто сам Рон это рассказал бомбардирке, у меня экран компа аж пожелтел))
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САНЁК17
1644596652
А почему за одну неделю про Роналду пишут?Потому что не забивает или ЗМ не получил?Не понимаю,есть звезда ПСЖ Неймар,есть Кэйн,есть много игроки АПЛ,есть игроки Серии А,или Роналду особенный?Про Неймара история закончился,когда он переходил в другой клуб,да Роналду много забивал в Реале,но нету таких игроков в МЮ
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Лфшт
1644645577
Как ты уже задрал всех полупокер
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m40
1644650098
Ох уже эти капризные звёзды Роналду и Месси. Всё не так и не то
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