Роналду разочарован своим возвращением в «Манчестер Юнайтед» (Daily Star)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен своим пребыванием в команде после возвращения в августе прошлого года.

По информации Daily Star, 37-летний футболист разочарован возвращением на «Олд Траффорд».

Португалец поручил своему агенту Жорже Мендешу найти к лету альтернативные варианты продолжения карьеры.

Впрочем, окончательное решение будет принято только после назначения нового главного тренера «МЮ».

В этом сезоне Роналду забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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