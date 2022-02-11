Футболисты «МЮ» считают тренировки Рангника старомодными (ESPN)

Часть игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна работой главного тренера Ральфа Рангника.
Отдельные футболисты считают тренировки немца старомодными. Акцент во время занятий сделан на организации игры, а не на отработке определенных навыков.
Кроме того, многим не нравится, что Рангник делегирует свои полномочию по тренировочному процессу ассистенту Крису Армасу, который ранее никогда не работал за пределами Северной Америки.
- «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
- Сейчас команда идет на 6-м месте в АПЛ, набрав 33 очка в 23 турах.
Источник: ESPN