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    Футболисты «МЮ» считают тренировки Рангника старомодными (ESPN)

    Часть игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна работой главного тренера Ральфа Рангника.

    Отдельные футболисты считают тренировки немца старомодными. Акцент во время занятий сделан на организации игры, а не на отработке определенных навыков.

    Кроме того, многим не нравится, что Рангник делегирует свои полномочию по тренировочному процессу ассистенту Крису Армасу, который ранее никогда не работал за пределами Северной Америки.

    • «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
    • Сейчас команда идет на 6-м месте в АПЛ, набрав 33 очка в 23 турах.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3655

      Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Ну справедливости ради в МЮ годами проблема капризных звезд. Не с Роналду эта история началась. Погба и ему подобные у многих тренеров крови выпили. Но то, что Рангник не может найти общий язык с командой и лидерами показатель кто он по жизни.

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      Рейтинг: +13751

      Cleaner 40 минут назад

      Чего там футболисты Манчестер Юнайтед гонят? У Рангника самые передовые методы тренировок! Он их опробовал еще в Локомотиве!!!...)))

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      Рейтинг: +14638

      KLIM777 53 минуты назад

      ранхиг это черт болотный)) и его сущность уже проявляется))

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