Футболисты «МЮ» считают тренировки Рангника старомодными (ESPN)

Ну справедливости ради в МЮ годами проблема капризных звезд. Не с Роналду эта история началась. Погба и ему подобные у многих тренеров крови выпили. Но то, что Рангник не может найти общий язык с командой и лидерами показатель кто он по жизни.
Часть игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна работой главного тренера Ральфа Рангника.
Отдельные футболисты считают тренировки немца старомодными. Акцент во время занятий сделан на организации игры, а не на отработке определенных навыков.
Кроме того, многим не нравится, что Рангник делегирует свои полномочию по тренировочному процессу ассистенту Крису Армасу, который ранее никогда не работал за пределами Северной Америки.
- «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
- Сейчас команда идет на 6-м месте в АПЛ, набрав 33 очка в 23 турах.
Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами
Рангник хочет купить в «МЮ» защитника «Боруссии» Аканжи. Трансфер оценивается в 30 миллионов
Рангник – об 1:1 с «Бернли»: «Манчестер Юнайтед» забил 3 гола!»
Лисакович: «Уход Рангника в «МЮ» – шок. В «Локо» все для него делалось, под его видение»