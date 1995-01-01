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    Погба планирует летом вернуться в «Ювентус»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен летом вернуться в «Ювентус», пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянское издание Il Bianconero. К тому моменту француз станет свободным агентом.

    Однако в Турине, если переход состоится, Погба будет получать меньше, чем в Манчестере.

    • Погба играл за «Ювентус» в 2012-2016 годах.
    • С ним он 4 раза брал Серию А.
    • В сезоне АПЛ у Погба 10 матчей, гол, 7 результативных пасов.

    Погба отличился в матче «Бернли». Он не забивал в АПЛ больше года

    Рангник: «Если Погба хочет уйти летом, то в его личных интересах показывать высокий уровень»

    «ПСЖ» опережает «Реал» и «Ювентус» в борьбе за Погба (Адриен Гренье)

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +214

      pele1981 53 минуты назад

      Так и бегает - туда, сюда!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      САНЁК17 1 час назад

      Летом в Ювентус,с осени до конца зимы в МЮ

      2
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      ...
      Рейтинг: +214

      pele1981 > САНЁК17 53 минуты назад

      Темно-французская миграция))

      0
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      Рейтинг: +707

      Soccerdealer63 1 час назад

      Волкм, волки... закричал мальчик в очередной раз... Но на его крик никто даже не обернулся)))

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      Рейтинг: +9505

      Alekxei Z. 1 час назад

      Уже какой год ?

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