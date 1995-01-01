Погба планирует летом вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен летом вернуться в «Ювентус», пишет Transfer News Live со ссылкой на итальянское издание Il Bianconero. К тому моменту француз станет свободным агентом.

Однако в Турине, если переход состоится, Погба будет получать меньше, чем в Манчестере.

Погба играл за «Ювентус» в 2012-2016 годах.

С ним он 4 раза брал Серию А.

В сезоне АПЛ у Погба 10 матчей, гол, 7 результативных пасов.

Погба отличился в матче «Бернли». Он не забивал в АПЛ больше года

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