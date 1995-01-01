Ловрен из-за травмы передвигается на костылях. До матча с «Бетисом» – менее недели

Защитник «Зенита» Деян Ловрен получил повреждение, из-за которого не участвовал в товарищеском матче с «Брондбю» (2:1).

Как сообщает «Матч ТВ», 32-летний футболист передвигается на костылях.

Скорее всего, хорват травмировался во вчерашней игре с «Копенгагеном» (1:1), которая прошла в закрытом режиме.

В четверг, 17 февраля, «Зенит» проведет первый официальный матч после зимней паузы.

Соперник – испанский «Бетис».

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