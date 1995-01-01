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    Ловрен из-за травмы передвигается на костылях. До матча с «Бетисом» – менее недели

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен получил повреждение, из-за которого не участвовал в товарищеском матче с «Брондбю» (2:1).

    Как сообщает «Матч ТВ», 32-летний футболист передвигается на костылях.

    Скорее всего, хорват травмировался во вчерашней игре с «Копенгагеном» (1:1), которая прошла в закрытом режиме.

    • В четверг, 17 февраля, «Зенит» проведет первый официальный матч после зимней паузы.
    • Соперник – испанский «Бетис».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13762

      Cleaner 15 минут назад

      Что с Ловреном, что без него, в играх с Бетисом Зениту НИЧЕГО не светит...

      0
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      Рейтинг: +5829

      Ганнибал Лектор 20 минут назад

      Ну это скорее усиление для Зенита. Хорвату - здоровья!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1383

      ab15488 56 минут назад

      Ловрену - здоровья, но новость позитивная, потому как "привозильщик" он знатный

      0
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      Рейтинг: +1111

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Нужно смотреть в будущее! Пусть в деле посмотрят молодежь, этот Ловрен кроме длинных пасов больше ничего делать может.

      0
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      Рейтинг: +58244

      portero 1 час назад

      часть болельщиков Зенита рада....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1065

      Борисыч1 1 час назад

      Газмяс завидует! Быстроногий Абелардо уже в Зените!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5929

      Semenycch 1 час назад

      Похоже с Бетисом будут играть Алип и Чистяков.

      2
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      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ > Semenycch 1 час назад

      Тревожно за Зенитовскую защиту. Хоть Ловрен и косячник, но иногда может. С Яриком пока непонятки. В общем к Бетису Зенит подошел без защиты. Походу Барриоса на место центрального поставят.

      2
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      Рейтинг: +5929

      Semenycch > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Сантос может сыграть на месте центрального защитника.

      1
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      Рейтинг: +154

      Азбука > Semenycch 1 час назад

      У Барриоса и Сантоса рост ниже 1.80 м. Зачётный центр защиты намечается.

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      Рейтинг: +58244

      portero > Азбука 1 час назад

      Чистяков 100% других вариантов нет, а вот если поставит Сантоса может и не лучшее решение....
      а с Яриком что случилось?

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      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ > Semenycch 54 минуты назад

      Сантос хорош слева на бровке поддерживать атаку и набрасывать в штрафную. Пользы больше от него там.

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