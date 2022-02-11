«Мной интересовались «ПСЖ» и «Сити», но я решил остаться». Эрнандес продлил контракт с «Миланом»

одна из обидных потерь Реала
даже сильнее обидно нежели за Хакими
Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с клубом. Теперь он действует до 2026 года.
«Я очень рад продлению. Меня хотели многие клубы, включая «ПСЖ» и «Ман Сити», но я решил остаться тут. Хочу быть капитаном команды», – сказал Эрнандес.
- 24-летний француз стоит 48 миллионов евро.
- Он в Милане с 2019 года.
- В сезоне Серии А у Эрнандеса 20 матчей, 4 гола, 5 результативных пасов.
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