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    «Мной интересовались «ПСЖ» и «Сити», но я решил остаться». Эрнандес продлил контракт с «Миланом»

    Защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с клубом. Теперь он действует до 2026 года.

    «Я очень рад продлению. Меня хотели многие клубы, включая «ПСЖ» и «Ман Сити», но я решил остаться тут. Хочу быть капитаном команды», – сказал Эрнандес.

    • 24-летний француз стоит 48 миллионов евро.
    • Он в Милане с 2019 года.
    • В сезоне Серии А у Эрнандеса 20 матчей, 4 гола, 5 результативных пасов.

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    Источник: официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4450

      FENIX-SL 27 минут назад

      одна из обидных потерь Реала
      даже сильнее обидно нежели за Хакими

      0
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      Рейтинг: +251

      Lipatoff 56 минут назад

      Достойный француз

      0
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