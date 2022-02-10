Юри Алберто – о своем имени: «Родители выбрали, ведь в России так называли наследников престола»

Новичок «Зенита» Юри Алберто объяснил, почему родители дали ему такое имя.
– Почему тебя назвали Юри? Это ведь русское имя.
– Это вроде имя, которое давали русским принцам, правильно? Да? Юрий, Юра. Имя выбрала мама, папа поддержал.
Они говорили, что выбрали это имя из-за его королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола.
Моего отца зовут Карлос Алберто, поэтому я стал Юри Алберто. Как тебе? Нравится?
– Да! Но откуда такое увлечение и внимание к русской истории?
– Не знаю. Это просто совпадение, не более. А в России это имя звучит как «Юра», да?
– «Юра» или «Юрий».
– Ясно. А в Бразилии – Юри.
– Ты знал, что первый человек в космосе – советский космонавт...
– Да, Юрий Гагарин.
– Подожди, ты знал?
– Да, конечно, само собой.
– Откуда?
– Из уроков истории! В школе учителя всегда подшучивали над этим. Говорили, что меня зовут так же, как и космонавта. Даже порой обращались ко мне: «Это Юрий, Юрий Гагарин! Первый человек в космосе».
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2027 года.