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  • Юри Алберто – о своем имени: «Родители выбрали, ведь в России так называли наследников престола»

Юри Алберто – о своем имени: «Родители выбрали, ведь в России так называли наследников престола»

10 февраля 2022, 10:53
24

Новичок «Зенита» Юри Алберто объяснил, почему родители дали ему такое имя.

– Почему тебя назвали Юри? Это ведь русское имя.

– Это вроде имя, которое давали русским принцам, правильно? Да? Юрий, Юра. Имя выбрала мама, папа поддержал.

Они говорили, что выбрали это имя из-за его королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола.

Моего отца зовут Карлос Алберто, поэтому я стал Юри Алберто. Как тебе? Нравится?

– Да! Но откуда такое увлечение и внимание к русской истории?

– Не знаю. Это просто совпадение, не более. А в России это имя звучит как «Юра», да?

– «Юра» или «Юрий».

– Ясно. А в Бразилии – Юри.

– Ты знал, что первый человек в космосе – советский космонавт...

– Да, Юрий Гагарин.

– Подожди, ты знал?

– Да, конечно, само собой.

– Откуда?

– Из уроков истории! В школе учителя всегда подшучивали над этим. Говорили, что меня зовут так же, как и космонавта. Даже порой обращались ко мне: «Это Юрий, Юрий Гагарин! Первый человек в космосе».

  • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Алберто Юри
Комментарии (24)
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Ганнибал Лектор
1644480444
Уже 25 миллионов!? Бомбардир, остановись, Зенит не Неймара купил
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Вомбат
1644483165
На самом деле Трансфермаркт подтверждает информацию про 17 млн евро, а 25 такой же бред, как то, что всех цесаревичей в царской России называли Юрий, даже если их настоящее имя было Николай или Александр (это ж надо придумать такой бред!)
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Plyash
1644483289
В честь Юрия Деточкина его назвали - правдолюба,защитника голодранцев и ненавистника нечистых на руку индивидов.
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Skull_Boy
1644483719
Ух ты уже 25, а Семак сказал 6 млн
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neveldomha
1644483940
Ну сказал и сказал. Можно сказать, что кто-то тут из писунов знает историю Бразилии.
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MX chita
1644487107
Наследника престола зовут Владимир
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Из Твери Леха
1644490626
Да в честь Гагарина всяко) Кроме Долгорукого на Руси и не было особо-то известных Юр. Не в честь же Андропова его назвали))
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Давид59
1644491345
Посмотрел российских наследников престола. Ни одного Юрия.
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portero
1644491485
Космонавт показывать должен космическую игру и результаты, но сомнения потянешь ли....
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Hektor 84
1644518254
Какую то дурь сморозил этот бразил! Каких еще наследных принцев?
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