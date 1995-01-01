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    Юри Алберто – о своем имени: «Родители выбрали, ведь в России так называли наследников престола»

    Новичок «Зенита» Юри Алберто объяснил, почему родители дали ему такое имя.

    – Почему тебя назвали Юри? Это ведь русское имя.

    – Это вроде имя, которое давали русским принцам, правильно? Да? Юрий, Юра. Имя выбрала мама, папа поддержал.

    Они говорили, что выбрали это имя из-за его королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола.

    Моего отца зовут Карлос Алберто, поэтому я стал Юри Алберто. Как тебе? Нравится?

    – Да! Но откуда такое увлечение и внимание к русской истории?

    – Не знаю. Это просто совпадение, не более. А в России это имя звучит как «Юра», да?

    – «Юра» или «Юрий».

    – Ясно. А в Бразилии – Юри.

    – Ты знал, что первый человек в космосе – советский космонавт...

    – Да, Юрий Гагарин.

    – Подожди, ты знал?

    – Да, конечно, само собой.

    – Откуда?

    – Из уроков истории! В школе учителя всегда подшучивали над этим. Говорили, что меня зовут так же, как и космонавта. Даже порой обращались ко мне: «Это Юрий, Юрий Гагарин! Первый человек в космосе».

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

    Алберто: «Шел в зал, когда узнал о предложении «Зенита». После этого стал работать втройне»

    Семак – о дебюте Алберто и Адамова за «Зенит»: «Сыграли неплохо, дальше они будут только прогрессировать»

    Алберто будет зарабатывать в «Зените» 1 миллион в год («Матч ТВ»)

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5813

      Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      Уже 25 миллионов!? Бомбардир, остановись, Зенит не Неймара купил

      0
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      Рейтинг: +440

      Октавиус > Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      при чём тут Бомбардир к данным Трансфермаркта?

      0
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      Рейтинг: +4216

      Бомбардиръ 6 минут назад

      Наверно ему дали имя московского князя Юрия Долгорукого.
      А в Питере он, похоже, будет Юрием Долгоногим)

      0
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      Рейтинг: +126

      Sylpheed 16 минут назад

      Чего?

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