Юри Алберто – о своем имени: «Родители выбрали, ведь в России так называли наследников престола»

Новичок «Зенита» Юри Алберто объяснил, почему родители дали ему такое имя.

– Почему тебя назвали Юри? Это ведь русское имя.

– Это вроде имя, которое давали русским принцам, правильно? Да? Юрий, Юра. Имя выбрала мама, папа поддержал.

Они говорили, что выбрали это имя из-за его королевских кровей, ведь в России так называли наследников престола.

Моего отца зовут Карлос Алберто, поэтому я стал Юри Алберто. Как тебе? Нравится?

– Да! Но откуда такое увлечение и внимание к русской истории?

– Не знаю. Это просто совпадение, не более. А в России это имя звучит как «Юра», да?

– «Юра» или «Юрий».

– Ясно. А в Бразилии – Юри.

– Ты знал, что первый человек в космосе – советский космонавт...

– Да, Юрий Гагарин.

– Подожди, ты знал?

– Да, конечно, само собой.

– Откуда?

– Из уроков истории! В школе учителя всегда подшучивали над этим. Говорили, что меня зовут так же, как и космонавта. Даже порой обращались ко мне: «Это Юрий, Юрий Гагарин! Первый человек в космосе».

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

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