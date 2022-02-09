Ари: «Бог не отпускает меня из Бразилии. Но у меня есть желание поиграть в России»

Играющий президент бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари допускает, что может вернуться в РПЛ.

«Почему не вернулся в Россию? Варианты были средние. Был интерес от нескольких команд, но ничего конкретного.

Я поговорил с женой, мы решили остаться в Бразилии. Здесь много дел, дочка пошла в школу. Можно сказать, что бог меня не отпускает никуда. Наверное, он меня оставляет здесь для того, чтобы я помог своей команде.

Хоть мы играем в третьем дивизионе, но это тоже хорошая витрина и чемпионат. Здесь есть популярные команды, которые раньше играли в чемпионате Бразилии — «Витория», «Фигейренсе». Осталось три игры в чемпионате штата, буду играть, а дальше увидим.

Всегда говорил: если есть хорошее предложение, я без проблем поеду. Не важно даже, какая страна. Но сейчас я счастлив, потому что впервые вышел на все 90 минут за последние полгода.

Пока я буду набирать форму и усиленно работать. А летом уже посмотрим, останусь здесь или пойду в другую команду. Я хочу быть в хорошей форме. Когда наберу ее, буду думать, куда могу поехать.

Допускаю ли, что могу вернуться в Россию летом? Конечно, но для меня важно сейчас войти в соревновательный ритм. Мне пока тяжело, сейчас надо концентрироваться на тренировках. Желание поиграть в России у меня есть, но пока рано об этом говорить», — сказал Ари.