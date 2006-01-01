Алберто: «Шел в зал, когда узнал о предложении «Зенита». После этого стал работать втройне»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто вспомнил, что делал, когда получил предложение о переходе в клуб из Петербурга.

«Я был на каникулах, когда начались первые разговоры с клубом. Никогда не люблю проводить отпуск в совсем уж ленивом режиме, мне нравится тренироваться в это время.

Например, если в распоряжении есть 30 выходных, я полностью отдыхаю половину из них, ничего не делаю. А потом, в оставшиеся 15 дней, работаю над возвращением на поле.

Когда я узнал о предложении «Зенита», я как раз шeл в тренажeрный зал — и после такой новости стал работать втройне!» — сказал Алберто.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2027 года.

Алберто уже дебютировал за «Зенит».

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