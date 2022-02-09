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  • Алберто: «Шел в зал, когда узнал о предложении «Зенита». После этого стал работать втройне»

Алберто: «Шел в зал, когда узнал о предложении «Зенита». После этого стал работать втройне»

9 февраля 2022, 17:25
5

Нападающий «Зенита» Юри Алберто вспомнил, что делал, когда получил предложение о переходе в клуб из Петербурга.

«Я был на каникулах, когда начались первые разговоры с клубом. Никогда не люблю проводить отпуск в совсем уж ленивом режиме, мне нравится тренироваться в это время.

Например, если в распоряжении есть 30 выходных, я полностью отдыхаю половину из них, ничего не делаю. А потом, в оставшиеся 15 дней, работаю над возвращением на поле.

Когда я узнал о предложении «Зенита», я как раз шeл в тренажeрный зал — и после такой новости стал работать втройне!» — сказал Алберто.

  • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
  • Алберто уже дебютировал за «Зенит».

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Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Алберто Юри
Комментарии (5)
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BuenosArgentina
1644419578
Нужно Бетису наколотить в первом матче, давай , давай!!
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Plyash
1644439301
Ах,как же в бомжатник захотелось,просто не в моготу...
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вальтер79
1644439624
чую юрик зажжет в рпл))))))
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Борисыч1
1644440882
Бесполезно. Сколько не тренируйся, всё равно не сбежишь. Из болота просто так не выбраться.
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Hektor 84
1644516043
Как услышал о газовой трубе так и побежал! Не бзди Юрик всё норм будет. Сначала коридор шлюбы для новичков, а затем станешь подружкой шлюбы и будешь сам к нему в раздевалку бегать.
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