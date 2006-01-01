Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Алберто: «Шел в зал, когда узнал о предложении «Зенита». После этого стал работать втройне»

    Нападающий «Зенита» Юри Алберто вспомнил, что делал, когда получил предложение о переходе в клуб из Петербурга.

    «Я был на каникулах, когда начались первые разговоры с клубом. Никогда не люблю проводить отпуск в совсем уж ленивом режиме, мне нравится тренироваться в это время.

    Например, если в распоряжении есть 30 выходных, я полностью отдыхаю половину из них, ничего не делаю. А потом, в оставшиеся 15 дней, работаю над возвращением на поле.

    Когда я узнал о предложении «Зенита», я как раз шeл в тренажeрный зал — и после такой новости стал работать втройне!» — сказал Алберто.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Алберто уже дебютировал за «Зенит».

    Семак – о дебюте Алберто и Адамова за «Зенит»: «Сыграли неплохо, дальше они будут только прогрессировать»

    Алберто будет зарабатывать в «Зените» 1 миллион в год («Матч ТВ»)

    Зарплата Алберто в «Зените» – 3 миллиона в год (Resistencia Colorada)

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      BuenosArgentina 1 час назад

      Нужно Бетису наколотить в первом матче, давай , давай!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      Дубина 1 час назад

      Абелардо шел в зал и смс сразу проверял ни пришло там не че!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3701

      tarasofka > Дубина 1 час назад

      чё ты заладил про абелардо в каждом втором комменте? при чём тут вообще неведомый абелардо? тебя в очко такой дрюкнул, что ли, а ты и забыть не можешь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +533

      Дубина > tarasofka 21 минуту назад

      В очко дырявит дзюба в раздевалке бакланов)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru