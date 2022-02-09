Алберто: «Шел в зал, когда узнал о предложении «Зенита». После этого стал работать втройне»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто вспомнил, что делал, когда получил предложение о переходе в клуб из Петербурга.

«Я был на каникулах, когда начались первые разговоры с клубом. Никогда не люблю проводить отпуск в совсем уж ленивом режиме, мне нравится тренироваться в это время.

Например, если в распоряжении есть 30 выходных, я полностью отдыхаю половину из них, ничего не делаю. А потом, в оставшиеся 15 дней, работаю над возвращением на поле.

Когда я узнал о предложении «Зенита», я как раз шeл в тренажeрный зал — и после такой новости стал работать втройне!» — сказал Алберто.