Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)

Полузащитник Гави близок к продлению контракта с «Барселоной».

17-летний испанец хочет остаться в «Барсе». В продлении соглашения также заинтересован главный тренер клуба Хави, который считает игрока важной частью своего проекта.

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Гави предлагают контракт до 2027 года с отступными в размере 1 миллиарда евро.

Гави забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах сезона Примеры.

Испанец – воспитанник «Барсы».

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави

Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

«Манчестер Сити» интересуется Гави. Отступные – 42 миллиона (El Nacional)