Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)

Полузащитник Гави близок к продлению контракта с «Барселоной».
17-летний испанец хочет остаться в «Барсе». В продлении соглашения также заинтересован главный тренер клуба Хави, который считает игрока важной частью своего проекта.
Переговоры находятся в продвинутой стадии. Гави предлагают контракт до 2027 года с отступными в размере 1 миллиарда евро.
- Гави забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах сезона Примеры.
- Испанец – воспитанник «Барсы».
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Источник: Sport.es