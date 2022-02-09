Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)

Полузащитник Гави близок к продлению контракта с «Барселоной».

17-летний испанец хочет остаться в «Барсе». В продлении соглашения также заинтересован главный тренер клуба Хави, который считает игрока важной частью своего проекта.

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Гави предлагают контракт до 2027 года с отступными в размере 1 миллиарда евро.