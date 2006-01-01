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    Гави близок к продлению контракта с «Барсой» до 2027 года. В нем заинтересован Хави (Sport.es)

    Полузащитник Гави близок к продлению контракта с «Барселоной».

    17-летний испанец хочет остаться в «Барсе». В продлении соглашения также заинтересован главный тренер клуба Хави, который считает игрока важной частью своего проекта.

    Переговоры находятся в продвинутой стадии. Гави предлагают контракт до 2027 года с отступными в размере 1 миллиарда евро.

    • Гави забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах сезона Примеры.
    • Испанец – воспитанник «Барсы».
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    «Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави

    Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

    «Манчестер Сити» интересуется Гави. Отступные – 42 миллиона (El Nacional)

    Источник: Sport.es

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