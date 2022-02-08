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    Игрок «Оренбурга» Гошев: «Сейчас церковь – это бизнес»

    Голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев поговорил об отношении к православию. Он считает церковь бизнесом.

    – А как ты относишься к религии?

    – Я православный человек, крещеный. Но со временем я изменил отношение к вере. В РПЦ нет того, что было раньше. Не могу называть себя христианином. Православие – это про другое.

    Давайте снова посмотрим в корень слов. У родноверов – можно так назвать наши древние народы – было «явь» (материальный мир), «правь» (мир богов, светил), «навь» (мир духов). Что значит «православие»? Наши предки прославляли солнце, вообще природу – все боги были отождествлены с разными явлениями: Велес, Яр.

    Сейчас же все, что связано с церковью, это бизнес.

    • 24-летний игрок выступает в Оренбурге с 2020 года.
    • Он стоит 200 тысяч евро.
    • С 2015 по 2018 год Гошев был в системе «Ростова».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии21
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      Рейтинг: +15425

      Persona_non_Grata 11 минут назад

      Видимо репортеру так понравился ответ , что именно на него сделан акцент , впрочем не пойму к чему вообще зашла речь о Боге ...

      0
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      Рейтинг: +3615

      Красногорск_Фан 24 минуты назад

      А чем то другим этот игрок в футбол прославился, кроме интервью на тему высоких материй. Мир духов это и вовсе из жизни мухомороедов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5461

      GoldPlayFIFARus9 27 минут назад

      Так и есть, бизнес, который не платит налоги. А наш главный поп рассекает с кортежем, плавает на дорогих яхтах и меняет роликсы как носки

      1
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      Рейтинг: +825

      Юрэс 42 минуты назад

      ДА ЭТО ПРАВДА !!!!!!!!!
      СТРАНА ХИРЕЕТ , а церковь золотеет.
      А НАРОД ВЫМИРАЕТ

      2
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      Рейтинг: +9462

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      У каждого своя ВЕРА, что тут обсуждать.

      0
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      Рейтинг: +4877

      SPACE TRUCKIN 51 минуту назад

      у каждого должна быть вера в душе и свой бог...абсолютно согласен,что извратили православие...церкви превратились в ТРК - можно всё за деньги... патриарх и его структуры не платят налоги...Иисус въезжал на ослике в Иерусалим...гундяев передвигается на личных вертолетах и гелентвагенах...это неэтично и неприемлемо...

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      Рейтинг: +958

      Vitaga 54 минуты назад

      так то верно сказал. религия сейчас только бизнес и сделали таким сами служители культов. что православные что мусульмане. в храмах Бога нет - точно. сеть магазинов верный ) тоже от рпц. только бабло не душа. гореть им всем в аду

      1
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      Рейтинг: +10216

      ivany4 1 час назад

      Не суди, да не судим будешь.
      Не поминай Господа в суе, и воздастся тебе по вере и заслугам твоим.

      2
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      Рейтинг: +6085

      Из Твери Леха 1 час назад

      Бомбардир не перестает удивлять...спросите в следующий раз футболиста о...теории возникновения Вселенной!

      3
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      Рейтинг: +5077

      Павелий 1 час назад

      Вера должна быть прежде всего в себе. Приведу 2 истории, связанные с моей семьёй.
      1)В начале 20-х годов XX века одна моя дальняя родственница пешком пошла из Рязанской области в Киево-Печерскую лавру. Пришла в канун какого-то церковного праздника. Увиденное повергло её в шок: разврат, пьянство, взятки. С тех она больше о религии никогда не говорила и в церковь не ходила.
      2)В 1995 году мой брат приехал учиться в Питер и жил рядом с Иоановским монастырём (Петроградка). Монастырь был ограждён простеньким невысоким железным заборчиком, которым обычно газоны ограждают в наши дни. Потом монастырь стал активно освящать бандитские машины, вешать "новым русским" толстенные золотые цепочки с крестами, ввёл и поднял цены на все услуги в разы. И этот з

      2
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      Рейтинг: +5077

      Павелий > Павелий 1 час назад

      И этот забор стал вдруг могучим 3-метровым бетонным сооружением.

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