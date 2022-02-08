Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Оренбурга» Гошев: «Сейчас церковь – это бизнес»

8 февраля 2022, 17:25
25

Голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев поговорил об отношении к православию. Он считает церковь бизнесом.

– А как ты относишься к религии?

– Я православный человек, крещеный. Но со временем я изменил отношение к вере. В РПЦ нет того, что было раньше. Не могу называть себя христианином. Православие – это про другое.

Давайте снова посмотрим в корень слов. У родноверов – можно так назвать наши древние народы – было «явь» (материальный мир), «правь» (мир богов, светил), «навь» (мир духов). Что значит «православие»? Наши предки прославляли солнце, вообще природу – все боги были отождествлены с разными явлениями: Велес, Яр.

Сейчас же все, что связано с церковью, это бизнес.

  • 24-летний игрок выступает в Оренбурге с 2020 года.
  • Он стоит 200 тысяч евро.
  • С 2015 по 2018 год Гошев был в системе «Ростова».

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

Еще по теме:
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности 5
Реакция «Оренбурга» на новость об увольнении руководства из-за победы над «Зенитом» 13
«Оренбург» сменил руководство из-за мартовской победы над «Зенитом» 24
Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Оренбург Гошев Евгений
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1644331487
Вот тебе и "было у отца три сына..." Третий ещё умнее оказался ,хоть и вратарь.
Ответить
R_a_i_n
1644331739
Все по делу сказано.
Ответить
slavа0508
1644331749
тоже давно перестал считать священников Божьими слугами , сейчас это на самом деле бизнесмены в рясе ,,,,
Ответить
Павелий
1644332604
Вера должна быть прежде всего в себе. Приведу 2 истории, связанные с моей семьёй. 1)В начале 20-х годов XX века одна моя дальняя родственница пешком пошла из Рязанской области в Киево-Печерскую лавру. Пришла в канун какого-то церковного праздника. Увиденное повергло её в шок: разврат, пьянство, взятки. С тех она больше о религии никогда не говорила и в церковь не ходила. 2)В 1995 году мой брат приехал учиться в Питер и жил рядом с Иоановским монастырём (Петроградка). Монастырь был ограждён простеньким невысоким железным заборчиком, которым обычно газоны ограждают в наши дни. Потом монастырь стал активно освящать бандитские машины, вешать "новым русским" толстенные золотые цепочки с крестами, ввёл и поднял цены на все услуги в разы. И этот з
Ответить
Из Твери Леха
1644332669
Бомбардир не перестает удивлять...спросите в следующий раз футболиста о...теории возникновения Вселенной!
Ответить
Vitaga
1644334370
так то верно сказал. религия сейчас только бизнес и сделали таким сами служители культов. что православные что мусульмане. в храмах Бога нет - точно. сеть магазинов верный ) тоже от рпц. только бабло не душа. гореть им всем в аду
Ответить
SPACE TRUCKIN
1644334568
у каждого должна быть вера в душе и свой бог...абсолютно согласен,что извратили православие...церкви превратились в ТРК - можно всё за деньги... патриарх и его структуры не платят налоги...Иисус въезжал на ослике в Иерусалим...гундяев передвигается на личных вертолетах и гелентвагенах...это неэтично и неприемлемо...
Ответить
Юрэс
1644335110
ДА ЭТО ПРАВДА !!!!!!!!! СТРАНА ХИРЕЕТ , а церковь золотеет. А НАРОД ВЫМИРАЕТ
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1644336003
Так и есть, бизнес, который не платит налоги. А наш главный поп рассекает с кортежем, плавает на дорогих яхтах и меняет роликсы как носки
Ответить
Persona_non_Grata
1644336917
Видимо репортеру так понравился ответ , что именно на него сделан акцент , впрочем не пойму к чему вообще зашла речь о Боге ...
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
7
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
3
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
Вчера, 11:51
2
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
Вчера, 09:54
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
Вчера, 00:12
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+