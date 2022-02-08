Игрок «Оренбурга» Гошев: «Сейчас церковь – это бизнес»

Голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев поговорил об отношении к православию. Он считает церковь бизнесом.
– А как ты относишься к религии?
– Я православный человек, крещеный. Но со временем я изменил отношение к вере. В РПЦ нет того, что было раньше. Не могу называть себя христианином. Православие – это про другое.
Давайте снова посмотрим в корень слов. У родноверов – можно так назвать наши древние народы – было «явь» (материальный мир), «правь» (мир богов, светил), «навь» (мир духов). Что значит «православие»? Наши предки прославляли солнце, вообще природу – все боги были отождествлены с разными явлениями: Велес, Яр.
Сейчас же все, что связано с церковью, это бизнес.
- 24-летний игрок выступает в Оренбурге с 2020 года.
- Он стоит 200 тысяч евро.
- С 2015 по 2018 год Гошев был в системе «Ростова».
Источник: Sport24