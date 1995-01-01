Фукс: «Хочу сыграть в матче ЦСКА – «Спартак». Это главное российское класико»

Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

– Сейчас я полностью готов. Очень хочу играть!

– Ментально готовы, вот что самое главное? Все-таки столько времени практически без официальных матчей.

– Да, безусловно. Сложно возвращаться на поле после такой паузы, но вы сами видите, что я работаю без ограничений, и очень жду, когда наконец возобновится сезон.

– Два февральских матча на втором сборе, оба раза вы вышли в стартовом составе. Что это значит для вас?

– Оба раза ЦСКА выиграл, это тоже приятно, пусть речь идет о товарищеских встречах. Я чувствую себя хорошо. Готов играть по 90 минут хоть каждый матч!

– Сезон для армейцев сразу возобновляется матчем против «Спартака». Уже совсем скоро, 26 февраля.

– О да, это главное российское класико! Хочу принять в нем участие. Команда отдаст все силы на поле!

В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.

С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

Агент – о желании Фукса покинуть ЦСКА: «Это ложь»

Фукс: «Верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва»

Агент Фукса: «Бруно останется в ЦСКА»