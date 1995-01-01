Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Фукс: «Хочу сыграть в матче ЦСКА – «Спартак». Это главное российское класико»

    Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

    – Сейчас я полностью готов. Очень хочу играть!

    – Ментально готовы, вот что самое главное? Все-таки столько времени практически без официальных матчей.

    – Да, безусловно. Сложно возвращаться на поле после такой паузы, но вы сами видите, что я работаю без ограничений, и очень жду, когда наконец возобновится сезон.

    – Два февральских матча на втором сборе, оба раза вы вышли в стартовом составе. Что это значит для вас?

    – Оба раза ЦСКА выиграл, это тоже приятно, пусть речь идет о товарищеских встречах. Я чувствую себя хорошо. Готов играть по 90 минут хоть каждый матч!

    – Сезон для армейцев сразу возобновляется матчем против «Спартака». Уже совсем скоро, 26 февраля.

    – О да, это главное российское класико! Хочу принять в нем участие. Команда отдаст все силы на поле!

    • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
    • С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

    Агент – о желании Фукса покинуть ЦСКА: «Это ложь»

    Фукс: «Верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва»

    Агент Фукса: «Бруно останется в ЦСКА»

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +860

      OOOVVV. 1 час назад

      Хороший габаритный защитник с хорошим дальним пасом.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru