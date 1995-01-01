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    Мешков будет отвечать за подготовку молодых арбитров в России («СЭ»)

    Стало известно, кто будет руководить судейской программой «Таланты и наставники» после отстранения Юрия Баскакова.

    По информации «СЭ», за подготовку молодых российских арбитров будет отвечать Виталий Мешков. Ему будут помогать Евгений Турбин и Николай Богач.

    У Мешкова есть опыт обучения – он несколько лет работает с начинающими судьями в Подмосковье.

    • Мешков – действующий арбитр ФИФА.
    • Он вице-президент федерации футбола Московской области.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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