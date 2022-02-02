Пустовойтова: «В России реально сильные арбитры. VAR критикуют необоснованно»

Арбитр Анастасия Пустовойтова считает, что российские судьи показывают высокий уровень.

– Российских судей-мужчин очень часто критикуют. Почему? У нас действительно низкое качество судейства?

– Я говорила и буду говорить, что судейство в России на высоком уровне. Возможно, его порой критикуют болельщики. Но поверьте мне, у нас реально сильные арбитры. Вижу и слышу, как они работают, и уверяю, что никто из них не хочет допускать ошибки и плохо судить. Потому что от этого зависят новые назначения.

Буду топить за наше судейство, даже если на меня обрушится критика. Потому что не зря Сергей Карасев показывает уровень на таких важных матчах.

Конечно, критика будет. Потому что кого еще критиковать? Не свою команду же за то, что не использовали момент или не забили? Критикуют систему VAR – считаю, необоснованно. Потому что все не так просто, как кажется, сидя возле телевизора. Очень много нюансов, этому надо учиться.

Мы собираемся вместе с ними на сборах и видим, как ребята отдаются, учатся. По-человечески понимаю, что они соответствуют необходимому стандарту.