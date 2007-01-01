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    Витория отказался возглавить «Фламенго» после ухода из «Спартака». Он вернется к работе летом (Паулу Барбоза)

    Португальский агент Паулу Барбоза высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Руе Витории.

    – Нельзя говорить, что Витория исчез, он просто отдыхает. Недавно он участвовал в одной спортивной передаче и комментировал некоторые вещи. Про «Спартак» он, конечно, ничего не говорил, рассуждал о соотношении между «Бенфикой» и «Порту».

    Почему Руй не высказывается о работе в Москве? Это период, который закончился и сейчас будет нецелесообразно делать какие-то комментарии. Его период в России закончен, и он думает о новом этапе, о том, что ждет его дальше. В «Спартаке» новые люди, новый тренер – надо их уважать, а не вмешиваться.

    – В то же время он мог бы много рассказать об отношениях с Заремой, поднять другие темы.

    – Это понятно. Когда он соглашался на работу, он все это знал. Витория понимает специфику и поэтому не давал и не будет давать комментариев. После ухода из «Бенфики» он также не рассказывал о подробностях.

    – Когда Витория вернется к работе?

    – Когда появится серьезное предложение. По всей вероятности, летом. Витория может продолжить работать в Европе, Бразилии. После ухода из «Спартака» у него было предложение от «Фламенго», но он отказался. Но более очевиден вариант с Европой.

    • Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
    • Вместо него команду возглавил Паоло Ваноли.
    • «Спартак» занимает 9 место в РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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