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  • Мамин – о том, что Глушаков развалил чемпионский «Спартак»: «Точно абсолютная неправда»

Мамин – о том, что Глушаков развалил чемпионский «Спартак»: «Точно абсолютная неправда»

7 февраля 2022, 12:22
7

Защитник «Урала» Артем Мамин поделился мнением о постчемпионском кризисе «Спартака».

– Когда рушилась чемпионская команда, ты был внутри системы. Кто виноват в произошедшем?

– Не знаю. Возможно, кто-то снизил к себе требования. Одного виноватого тут нет, наверное, совокупность многих факторов привела к этому.

– Фанаты уверены, что развалом занимался капитан Денис Глушаков.

– Точно абсолютная неправда. Один игрок, каким бы он авторитетом не обладал, не может развалить команду.

Много разных нюансов – где-то «Зенит» и «Локомотив» стали сильнее, где-то «красно-белым» перестало фартить, где-то изменились тренировки и сами тренеры.

Денис очень хорошо относился к молодым, всегда помогал нам, опекал, давал советы.

– Наверняка и чудо-напиток из Миллерово пробовал?

– Нет. Молодых он не угощал (смеется).

  • «Спартак» становился чемпионом в 2017 году.
  • Мамин и Глушаков покинули клуб в 2019 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Глушаков Денис Мамин Артем
Комментарии (7)
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Блямба
1644225995
Артём-летописец... Смешно до жути.
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Fusballer
1644226140
Кто это?
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Persona_non_Grata
1644242119
А разве был вопрос - ОДИН ЛИ глушаков занимался развалом команды ??? Конечно не один, а один из них и далеко не последнюю роль сыграл ! (((
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Борисыч1
1644244288
- Это правда, что Глушаков развалил Спартак? - Не, это неправда ))
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zigbert
1644256825
Глушаков просчитался что все ему сойдет с рук. Наверное сейчас жалеет об этом. Вся карьера пошла под откос.
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Hektor 84
1644259644
Что это за чудо вылезло?
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mutabor0992
1644265038
Вы шо с Диней с одного совхоза???
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