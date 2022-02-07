Мамин – о том, что Глушаков развалил чемпионский «Спартак»: «Точно абсолютная неправда»

Защитник «Урала» Артем Мамин поделился мнением о постчемпионском кризисе «Спартака».

– Когда рушилась чемпионская команда, ты был внутри системы. Кто виноват в произошедшем?

– Не знаю. Возможно, кто-то снизил к себе требования. Одного виноватого тут нет, наверное, совокупность многих факторов привела к этому.

– Фанаты уверены, что развалом занимался капитан Денис Глушаков.

– Точно абсолютная неправда. Один игрок, каким бы он авторитетом не обладал, не может развалить команду.

Много разных нюансов – где-то «Зенит» и «Локомотив» стали сильнее, где-то «красно-белым» перестало фартить, где-то изменились тренировки и сами тренеры.

Денис очень хорошо относился к молодым, всегда помогал нам, опекал, давал советы.

– Наверняка и чудо-напиток из Миллерово пробовал?

– Нет. Молодых он не угощал (смеется).