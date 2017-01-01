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    Мамин – о том, что Глушаков развалил чемпионский «Спартак»: «Точно абсолютная неправда»

    Защитник «Урала» Артем Мамин поделился мнением о постчемпионском кризисе «Спартака».

    – Когда рушилась чемпионская команда, ты был внутри системы. Кто виноват в произошедшем?

    – Не знаю. Возможно, кто-то снизил к себе требования. Одного виноватого тут нет, наверное, совокупность многих факторов привела к этому.

    – Фанаты уверены, что развалом занимался капитан Денис Глушаков.

    – Точно абсолютная неправда. Один игрок, каким бы он авторитетом не обладал, не может развалить команду.

    Много разных нюансов – где-то «Зенит» и «Локомотив» стали сильнее, где-то «красно-белым» перестало фартить, где-то изменились тренировки и сами тренеры.

    Денис очень хорошо относился к молодым, всегда помогал нам, опекал, давал советы.

    – Наверняка и чудо-напиток из Миллерово пробовал?

    – Нет. Молодых он не угощал (смеется).

    • «Спартак» становился чемпионом в 2017 году.
    • Мамин и Глушаков покинули клуб в 2019 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2494

      ПалкоВводецъ 3 минуты назад

      Комментатор: - Зенит или Спартак?
      Глушаков: - Ненавижу Спартак!!!
      Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11995

      Fusballer 1 час назад

      Кто это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4526

      Блямба 1 час назад

      Артём-летописец...
      Смешно до жути.

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