Мамин – о том, что «Урал» специально не обыгрывает «Зенит»: «Полный бред»

Ну понятно... Урал должен всех в РПЛ рвать, но специально сливает матчи, причём в угоду Зениту....
(Сарказм)
Защитник «Урала» Артем Мамин высказался о противостоянии своей команды с «Зенитом».
– 14 марта 2020 года. «Урал» «сгорел» «Зениту» 1:7. Президент обещал вывезти всех в лес?
– Досталось тогда нам очень сильно от Григория Викторовича. И это было по делу. Он очень сильно переживает, когда мы проигрываем, а тут и вовсе нам учинили разгром.
– Футбольный мир уверен, что «Зенит» и «Урал» связывают тесные отношения, и что ни одной победы при четырех ничьих и 18 поражениях неспроста. Как относишься к таким намекам?
– Полный бред. Так говорят люди, которые не сильно разбираются в футболе. В прошлом сезоне «Урал» сыграл дома 1:1, в этом – 0:0. И что мы слышим?
Это «Зенит» специально не выиграл, чтобы разговоров было меньше, чтобы «Урал» смог набрать очки. Глупость.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.
- «Урал» занимает 11-е место в таблице.
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