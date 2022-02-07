Мамин – о том, что «Урал» специально не обыгрывает «Зенит»: «Полный бред»

Защитник «Урала» Артем Мамин высказался о противостоянии своей команды с «Зенитом».

– 14 марта 2020 года. «Урал» «сгорел» «Зениту» 1:7. Президент обещал вывезти всех в лес?

– Досталось тогда нам очень сильно от Григория Викторовича. И это было по делу. Он очень сильно переживает, когда мы проигрываем, а тут и вовсе нам учинили разгром.

– Футбольный мир уверен, что «Зенит» и «Урал» связывают тесные отношения, и что ни одной победы при четырех ничьих и 18 поражениях неспроста. Как относишься к таким намекам?

– Полный бред. Так говорят люди, которые не сильно разбираются в футболе. В прошлом сезоне «Урал» сыграл дома 1:1, в этом – 0:0. И что мы слышим?

Это «Зенит» специально не выиграл, чтобы разговоров было меньше, чтобы «Урал» смог набрать очки. Глупость.