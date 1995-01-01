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    Мамин – о том, что «Урал» специально не обыгрывает «Зенит»: «Полный бред»

    Защитник «Урала» Артем Мамин высказался о противостоянии своей команды с «Зенитом».

    – 14 марта 2020 года. «Урал» «сгорел» «Зениту» 1:7. Президент обещал вывезти всех в лес?

    – Досталось тогда нам очень сильно от Григория Викторовича. И это было по делу. Он очень сильно переживает, когда мы проигрываем, а тут и вовсе нам учинили разгром.

    – Футбольный мир уверен, что «Зенит» и «Урал» связывают тесные отношения, и что ни одной победы при четырех ничьих и 18 поражениях неспроста. Как относишься к таким намекам?

    – Полный бред. Так говорят люди, которые не сильно разбираются в футболе. В прошлом сезоне «Урал» сыграл дома 1:1, в этом – 0:0. И что мы слышим?

    Это «Зенит» специально не выиграл, чтобы разговоров было меньше, чтобы «Урал» смог набрать очки. Глупость.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 18 туров.
    • «Урал» занимает 11-е место в таблице.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57841

      portero 1 час назад

      Ну понятно... Урал должен всех в РПЛ рвать, но специально сливает матчи, причём в угоду Зениту....
      (Сарказм)

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