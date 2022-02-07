Влахович – после дебюта за «Ювентус»: «Я делаю все, чтобы быстрее адаптироваться»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал свой дебют в составе туринской команды.

Серб полностью отыграл домашний матч 24-го тура Серии А против «Вероны» (2:0).

Он открыл счет уже на 13-й минуте встречи.

«Было очень важно победить, потому что после перерыва на матчи сборных игры получаются тяжелыми, особенно в психологическом плане. Но у нас с самого начала был правильный настрой.

Хочу поблагодарить одноклубников и тренера за их помощь в первые дни после моего перехода. Я делаю все, чтобы быстрее адаптироваться», – сказал Влахович.