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    Влахович – после дебюта за «Ювентус»: «Я делаю все, чтобы быстрее адаптироваться»

    Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал свой дебют в составе туринской команды.

    • Серб полностью отыграл домашний матч 24-го тура Серии А против «Вероны» (2:0).
    • Он открыл счет уже на 13-й минуте встречи.

    «Было очень важно победить, потому что после перерыва на матчи сборных игры получаются тяжелыми, особенно в психологическом плане. Но у нас с самого начала был правильный настрой.

    Хочу поблагодарить одноклубников и тренера за их помощь в первые дни после моего перехода. Я делаю все, чтобы быстрее адаптироваться», – сказал Влахович.

    Влахович забил первый гол за «Ювентус» на 13-й минуте дебютного матча

    «Я должен быть скромным»: Влахович отказался жить в бывшем доме Роналду

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    Источник: Football Italia

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