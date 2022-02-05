Березуцкая может получить работу в ЦСКА

Жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого Ольга вскоре может получить работу в клубе. Она планируется на должность ведущей ЦСКА ТВ.

«Существует вероятность, при которой Ольга Березуцкая в ближайшее время залетит в ЦСКА. Насколько я понимаю, о полноценном замещении Катерины Кирильчевой речи не идeт. Ольге тупо не хватит знаний и опыта, но в качестве ведущей жена Василия вполне может себя попробовать. Ольга уже разговаривала с людьми из клуба на предмет потенциальной работы», – сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.