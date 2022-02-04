Главные новости дня. «Спартак» назвал заявку на ЛЕ, игроков и тренеров обяжут оформлять Fan ID

Карпин не пригласил Соболева на встречу кандидатов в сборную

«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год, РПЛ – 6-я лига Европы по доходам клубов в 2020 финансовом году

РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID. Футболистов и тренеров обяжут оформлять персонифицированную карту

«МЮ» не разрешил Гринвуду вернуться к тренировкам, несмотря на освобождение под залог. Его партнеры были шокированы опубликованными фото и аудио

Акинфеев предотвратил 8 голов в РПЛ в 2021 году. Это лучший результат в лиге

Николсон, Мартинс и Максименко – в заявке «Спартака» на плей-офф Лиги Европы. Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев – вне состава

Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Футбол могут убрать из летней Олимпиады, если ЧМ будут проходить каждые два года

Кубок Африки. Египет в серии пенальти обыграл Камерун и прошел в финал

Кубок Испании. «Реал» вылетел от «Атлетика», пропустив на 89-й минуте