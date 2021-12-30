Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

«Спартак» огласил заявку на плей-офф Лиги Европы.

В список из 28 футболистов не попали четыре новичка команды: вратарь Илья Свинов, а также полузащитники Даниил Хлусевич, Леон Классен и Данил Пруцев.

«Спартак» мог сделать только три изменения в заявке на Лигу Европы. Москвичи дозаявили новичков Кристофера Мартинса и Шамара Николсона, а также Самуэля Жиго, который теперь заявлен как игрок, арендованный у «Марселя».

«Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.

Столичный клуб вышел в 1/8 финала турнира.

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