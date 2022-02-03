Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

«Спартак» огласил заявку на плей-офф Лиги Европы.
В список из 28 футболистов не попали четыре новичка команды: вратарь Илья Свинов, а также полузащитники Даниил Хлусевич, Леон Классен и Данил Пруцев.
«Спартак» мог сделать только три изменения в заявке на Лигу Европы. Москвичи дозаявили новичков Кристофера Мартинса и Шамара Николсона, а также Самуэля Жиго, который теперь заявлен как игрок, арендованный у «Марселя».
- «Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.
- Столичный клуб вышел в 1/8 финала турнира.
Источник: Бомбардир.ру