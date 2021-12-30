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    Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

    «Спартак» огласил заявку на плей-офф Лиги Европы.

    В список из 28 футболистов не попали четыре новичка команды: вратарь Илья Свинов, а также полузащитники Даниил Хлусевич, Леон Классен и Данил Пруцев.

    «Спартак» мог сделать только три изменения в заявке на Лигу Европы. Москвичи дозаявили новичков Кристофера Мартинса и Шамара Николсона, а также Самуэля Жиго, который теперь заявлен как игрок, арендованный у «Марселя».

    • «Спартак» занял 1-е место в группе Лиги Европы.
    • Столичный клуб вышел в 1/8 финала турнира.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13542

      житель СПб 14 минут назад

      С Жиго непонятно. То есть остается в Спартаке!?

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