Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

«Спартак» огласил заявку на плей-офф Лиги Европы.

В список из 28 футболистов не попали четыре новичка команды: вратарь Илья Свинов, а также полузащитники Даниил Хлусевич, Леон Классен и Данил Пруцев.

«Спартак» мог сделать только три изменения в заявке на Лигу Европы. Москвичи дозаявили новичков Кристофера Мартинса и Шамара Николсона, а также Самуэля Жиго, который теперь заявлен как игрок, арендованный у «Марселя».