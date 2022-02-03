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    Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло не считает нужным приносить извинения за свою рекомендацию «Фиорентине» купить форварда Александра Кокорина.

    «Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?» – сказал Капелло.

    Ранее за трансфер нападающего извинился Оресте Чинквини, бывший помощник Капелло в сборной России.

    • «Фиорентина» год назад заплатила «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор россиянин провел 10 матчей и не забил ни одного гола.
    • Его контракт с клубом действует до 2024 года.

    Тренер «Сочи» Федотов: «Разговоров о переходе Кокорина не было. На нас никто не выходил»

    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона Серии А. С ним пытались разорвать контракт

    «Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +163

      Demgel 10 минут назад

      Капелло сам угорает с Кокоши,весело ведь.Фиорентина конкретно затупила,а Санечек большой талант,лучший игрок поколения))))

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      Рейтинг: +1476

      vmonomah17 31 минуту назад

      Фабио некогда. Он до сих пор денюшку от рфс пересчитывает))

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