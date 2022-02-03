Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло не считает нужным приносить извинения за свою рекомендацию «Фиорентине» купить форварда Александра Кокорина.

«Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?» – сказал Капелло.

Ранее за трансфер нападающего извинился Оресте Чинквини, бывший помощник Капелло в сборной России.

«Фиорентина» год назад заплатила «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.

С тех пор россиянин провел 10 матчей и не забил ни одного гола.

Его контракт с клубом действует до 2024 года.

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