Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло не считает нужным приносить извинения за свою рекомендацию «Фиорентине» купить форварда Александра Кокорина.
«Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?» – сказал Капелло.
Ранее за трансфер нападающего извинился Оресте Чинквини, бывший помощник Капелло в сборной России.
- «Фиорентина» год назад заплатила «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин провел 10 матчей и не забил ни одного гола.
- Его контракт с клубом действует до 2024 года.
Источник: Sport24