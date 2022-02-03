Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Капелло сам угорает с Кокоши,весело ведь.Фиорентина конкретно затупила,а Санечек большой талант,лучший игрок поколения))))
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло не считает нужным приносить извинения за свою рекомендацию «Фиорентине» купить форварда Александра Кокорина.
«Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?» – сказал Капелло.
Ранее за трансфер нападающего извинился Оресте Чинквини, бывший помощник Капелло в сборной России.
- «Фиорентина» год назад заплатила «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро.
- С тех пор россиянин провел 10 матчей и не забил ни одного гола.
- Его контракт с клубом действует до 2024 года.
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