Футболисты «МЮ» были шокированы фото и аудио, опубликованными бывшей девушкой Гринвуда (Daily Mail)

Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на ситуацию с участием Мэйсона Гринвуда.

Как сообщает Daily Mail, футболисты были шокированы фото и аудио, опубликованными Харриет Робсон, бывшей девушкой 20-летнего форварда.

«Все очень потрясены. Это очень отличается от того, с чем игрокам обычно приходится иметь дело», – сказал источник издания.