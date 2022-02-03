Футболисты «МЮ» были шокированы фото и аудио, опубликованными бывшей девушкой Гринвуда (Daily Mail)

Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на ситуацию с участием Мэйсона Гринвуда.
Как сообщает Daily Mail, футболисты были шокированы фото и аудио, опубликованными Харриет Робсон, бывшей девушкой 20-летнего форварда.
«Все очень потрясены. Это очень отличается от того, с чем игрокам обычно приходится иметь дело», – сказал источник издания.
- Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- Клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.
Источник: Daily Mail