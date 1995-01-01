Футболисты «МЮ» были шокированы фото и аудио, опубликованными бывшей девушкой Гринвуда (Daily Mail)

Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на ситуацию с участием Мэйсона Гринвуда.

Как сообщает Daily Mail, футболисты были шокированы фото и аудио, опубликованными Харриет Робсон, бывшей девушкой 20-летнего форварда.

«Все очень потрясены. Это очень отличается от того, с чем игрокам обычно приходится иметь дело», – сказал источник издания.

Гринвуда обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.

Клуб отстранил его от тренировок и матчей.

Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.

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