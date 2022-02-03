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    Футбол могут убрать из летней Олимпиады, если ЧМ будут проходить каждые два года

    В Международном олимпийском комитете допускают исключение из программы летних Игр футбольного турнира.

    Это может произойти, если ФИФА реализует реформу, согласно которой чемпионаты мира будут проводиться раз в два года.

    МОК планирует следить за изменениями международного календаря матчей, чтобы принять наилучшее решение.

    • ФИФА намерена проводить ЧМ чаще с 2026 года.
    • В связи с этим под вопросом может оказаться футбольный турнир летней Олимпиады-2028.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +998

      Борисыч1 33 минуты назад

      Давно пора футболу отказаться от Олимпийских игр.

      0
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      Рейтинг: +337

      Дубина 55 минут назад

      Бесполезный турнир!

      0
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      Рейтинг: +438

      Октавиус 58 минут назад

      Расцениваю это как попытку насолить Путину)))

      3
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      Рейтинг: +4440

      FENIX-SL > Октавиус 53 минуты назад

      да да
      все из-за Путина и для Путина
      конечно!)

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      Рейтинг: +10899

      BRO_football > Октавиус 41 минуту назад

      Да-да. Путин же сказал, что надо нам в России играть без легионеров, чтобы наша сборная по футболу выступила на Олимпиаде! К сожалению, не получится)

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