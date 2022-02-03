Футбол могут убрать из летней Олимпиады, если ЧМ будут проходить каждые два года

В Международном олимпийском комитете допускают исключение из программы летних Игр футбольного турнира.

Это может произойти, если ФИФА реализует реформу, согласно которой чемпионаты мира будут проводиться раз в два года.

МОК планирует следить за изменениями международного календаря матчей, чтобы принять наилучшее решение.