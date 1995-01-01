Акинфеев предотвратил 8 голов в РПЛ в 2021 году. Это лучший результат в лиге

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим голкипером РПЛ в 2021 году по количеству предотвращенных голов, сообщает Opta.

35-летний вратарь предотвратил 8 голов. В топ-3 по этому показателю также вошли голкипер «Рубина» Юрий Дюпин (7,8 гола) и вратарь «Химок» Илья Лантратов (7,2 гола).

Акинфеев также вошел в топ-5 РПЛ по проценту отраженных ударов (75%). Лидирует по этому показателю Дюпин (79%).

35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

Он завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018, на котором Россия дошла до 1/4 финала.

В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

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