Акинфеев предотвратил 8 голов в РПЛ в 2021 году. Это лучший результат в лиге

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим голкипером РПЛ в 2021 году по количеству предотвращенных голов, сообщает Opta.
35-летний вратарь предотвратил 8 голов. В топ-3 по этому показателю также вошли голкипер «Рубина» Юрий Дюпин (7,8 гола) и вратарь «Химок» Илья Лантратов (7,2 гола).
Акинфеев также вошел в топ-5 РПЛ по проценту отраженных ударов (75%). Лидирует по этому показателю Дюпин (79%).
- 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018, на котором Россия дошла до 1/4 финала.
- В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.
Источник: Opta