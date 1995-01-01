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    Акинфеев предотвратил 8 голов в РПЛ в 2021 году. Это лучший результат в лиге

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим голкипером РПЛ в 2021 году по количеству предотвращенных голов, сообщает Opta.

    35-летний вратарь предотвратил 8 голов. В топ-3 по этому показателю также вошли голкипер «Рубина» Юрий Дюпин (7,8 гола) и вратарь «Химок» Илья Лантратов (7,2 гола).

    Акинфеев также вошел в топ-5 РПЛ по проценту отраженных ударов (75%). Лидирует по этому показателю Дюпин (79%).

    • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Он завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018, на котором Россия дошла до 1/4 финала.
    • В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

    Адамов: «В России понятно, кто номер один — Акинфеев. Любой может позавидовать его карьере»

    Акинфеев обратился к российским олимпийцам перед ОИ-2022 в Пекине

    Буффон: «Акинфеев был и остается великолепным вратарем. Он заслуживает этих слов»

    Источник: Opta

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +131

      Demgel 1 час назад

      Акинфеев один из лучших игроков России 21 века в принципе,достижения налицо.Кубок УЕФА,Чемпионства,1/4 ЛЧ,Евро 2008,ЧМ 2018 - вот кто герой нации,не бл.....Артемка.

      1
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      Рейтинг: +38771

      Project Бабангида 2 часа назад

      железо хоть и старое, но не ржавеет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      Demgel > Project Бабангида 1 час назад

      По твоему в каком топ-клубе Европы мог заиграть?Или где сам хотел его увидеть?

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      Рейтинг: +38771

      Project Бабангида > Demgel 1 час назад

      на пике формы хоть за Манчестер

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      Рейтинг: +131

      Demgel > Project Бабангида 1 час назад

      Вот тоже либо МЮ,либо Бавария.

      1
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      Рейтинг: +57675

      portero 2 часа назад

      Игорь молодец, но раз и ударов много до него доходит, значит оборонцы слабые у ЦСКА...

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      Рейтинг: +2064

      CSKA471 > portero 1 час назад

      А то это секрет был?

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