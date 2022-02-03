«МЮ» не разрешил Гринвуду вернуться к тренировкам, несмотря на освобождение под залог

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не будет играть и тренироваться, несмотря на освобождение под залог, сообщили журналисту Джеймсу Дакеру в английском клубе.
«МЮ» отстранил 20-летнего англичанина от тренировок 30 января.
- Гринвуд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
- Его обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
- Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.
Источник: твиттер Джеймса Дакера
Журналист The Telegraph, близкий к «МЮ». Аудитория в твиттере - более 203 тысяч подписчиков.