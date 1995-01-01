«МЮ» не разрешил Гринвуду вернуться к тренировкам, несмотря на освобождение под залог

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не будет играть и тренироваться, несмотря на освобождение под залог, сообщили журналисту Джеймсу Дакеру в английском клубе.

«МЮ» отстранил 20-летнего англичанина от тренировок 30 января.

Гринвуд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».

Его обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.

Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.

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