«МЮ» не разрешил Гринвуду вернуться к тренировкам, несмотря на освобождение под залог

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не будет играть и тренироваться, несмотря на освобождение под залог, сообщили журналисту Джеймсу Дакеру в английском клубе.

«МЮ» отстранил 20-летнего англичанина от тренировок 30 января.