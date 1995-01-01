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    «МЮ» не разрешил Гринвуду вернуться к тренировкам, несмотря на освобождение под залог

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не будет играть и тренироваться, несмотря на освобождение под залог, сообщили журналисту Джеймсу Дакеру в английском клубе.

    «МЮ» отстранил 20-летнего англичанина от тренировок 30 января.

    • Гринвуд – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
    • Его обвинили в избиении девушки и принуждении ее к сексу.
    • Полиция арестовала игрока в воскресенье, но в среду отпустила под залог.

    Болельщики «МЮ» могут бесплатно обменять футболки с фамилией Гринвуда

    Гринвуд нанял охрану после освобождения под залог (Daily Mail)

    Генич – о шутке про Гринвуда: «Я был не прав и это признаю. У меня у самого две дочери!»

    Источник: твиттер Джеймса Дакера

    Журналист The Telegraph, близкий к «МЮ». Аудитория в твиттере - более 203 тысяч подписчиков.

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