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  • «Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год

«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год

3 февраля 2022, 09:53
49

УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.

«Зенит» вошел в двадцатку лучших по доходам с показателем 214 миллионов евро.

Из этой суммы 163 миллиона – это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.

Петербуржцы заняли 17-е место в рейтинге.

Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год:

  • «Барселона» – 730 млн евро;
  • «Реал» – 715 млн;
  • «Бавария» – 634 млн;
  • «Манчестер Юнайтед» – 580 млн;
  • «ПСЖ» – 560 млн;
  • «Ливерпуль» – 559 млн;
  • «Манчестер Сити» – 553 млн;
  • «Челси» – 465 млн;
  • «Тоттенхэм» – 459 млн;
  • «Ювентус» – 401 млн;
  • «Арсенал» – 389 млн;
  • «Боруссия» Д – 371 млн;
  • «Атлетико» – 332 млн;
  • «Интер» – 302 млн;
  • «РБ Лейпциг» – 278 млн;
  • «Вольфсбург» – 219 млн;
  • «Зенит» – 214 млн;
  • «Эвертон» – 212 млн;
  • «Валенсия» – 210 млн;
  • «Лион» – 194 млн.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (49)
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житель СПб
1643871785
Вот он, реальный и убийственный ответ всем, кто говорит гадости про Зенит!! ВОТ! И это не новости Кремля, не рассказы Захаровой - это официальные данные УЕФА. Где мои коллеги из других команд, где НьюЛайф, еще вчера продолжавший гнуть надоевшую дуду про личные деньги хорошего Федуна (сколько я бы мог сказать про известные мне дела Лукойла! но это не имеет отношения к футболу). Ну и где здесь другие российские команды?! Что тут сказать? БРАВО, ЗЕНИТ! Кстати. это частично объясняет относительную экономию в последние 3-4 года на топовых игроков. (На что очень сетовал Семак). Да, играли в Европе плохо - но деньги народные при этом, как оказывается, не тратили! БРАВО, ЗЕНИТ!
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ААМ
1643871984
Вот она правда, а всё прочее бред спамовского свинарника.
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Азбука
1643872549
Доход от футболок 7:1 творит чудеса.
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Project Бабангида
1643872693
какая неприятная новость. пойду газовый котёл прикручу
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BarStep
1643872901
Популярность клуба на деле., а не на словах.. И TikТokах))
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Павелий
1643873275
Хотелось бы также узнать расходную часть бюджета. А то это совсем не показатель.
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нейтральныйкакникто
1643874191
Доходы......Но есть и другие показатели- расходы , прибыль....А как с ними у Зенита? У Барселоны вон какие доходы , а в сущности она на грани банкротства, как и Валенсия . Ну конечно о расходах Зенита вряд ли кто заикнётся...... Но судя по тому . что покупают игроков за 20 , а продают за 4 ......Всё ясно.......
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slavа0508
1643898449
ну отними расходы и где будет Зенит , правильней всё же по прибыли определять успешность деятельности клуба ,,,,,
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alp
1643898638
чета спартака не видать.... наверное, опять заговор...
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zigbert
1643909253
Пока работают спонсоры все идет как никогда лучше.
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