«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год

УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.

«Зенит» вошел в двадцатку лучших по доходам с показателем 214 миллионов евро.

Из этой суммы 163 миллиона – это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.

Петербуржцы заняли 17-е место в рейтинге.

Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год: