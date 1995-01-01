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    «Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год

    УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.

    «Зенит» вошел в двадцатку лучших по доходам с показателем 214 миллионов евро.

    Из этой суммы 163 миллиона – это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.

    Петербуржцы заняли 17-е место в рейтинге.

    Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год:

    • «Барселона» – 730 млн евро;
    • «Реал» – 715 млн;
    • «Бавария» – 634 млн;
    • «Манчестер Юнайтед» – 580 млн;
    • «ПСЖ» – 560 млн;
    • «Ливерпуль» – 559 млн;
    • «Манчестер Сити» – 553 млн;
    • «Челси» – 465 млн;
    • «Тоттенхэм» – 459 млн;
    • «Ювентус» – 401 млн;
    • «Арсенал» – 389 млн;
    • «Боруссия» Д – 371 млн;
    • «Атлетико» – 332 млн;
    • «Интер» – 302 млн;
    • «РБ Лейпциг» – 278 млн;
    • «Вольфсбург» – 219 млн;
    • «Зенит» – 214 млн;
    • «Эвертон» – 212 млн;
    • «Валенсия» – 210 млн;
    • «Лион» – 194 млн.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии35
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      Рейтинг: +2292

      ALEX ML 20 минут назад

      Общая касса без расходов. Они не несут расходы. Это для газпрома

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Дубина 20 минут назад

      Просто опять всем стыдно за великий зенит.
      Бабло лупят не жалея на кого попало,а кроме позора в Европе не чего и нет то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      нейтральныйкакникто 47 минут назад

      Доходы......Но есть и другие показатели- расходы , прибыль....А как с ними у Зенита? У Барселоны вон какие доходы , а в сущности она на грани банкротства, как и Валенсия . Ну конечно о расходах Зенита вряд ли кто заикнётся...... Но судя по тому . что покупают игроков за 20 , а продают за 4 ......Всё ясно.......

      4
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      ...
      Рейтинг: +6352

      mamba9090909 > нейтральныйкакникто 26 минут назад

      А расскажи хоть об одном случае, когда игрока, купленного за 20, по окончании контракта продали за 25.

      2
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      Рейтинг: +3512

      tarasofka 48 минут назад

      помнится, спартак установил рекорд на все времена, собрав на еврокубковый матч 9333 зрителя, что позор) с тех пор в клубе появилась практика рассаживать на трибунах картонных хряков, чтобы хотя бы по телевизору казалось, что пришло много)))

      2
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      Рейтинг: +3512

      tarasofka 51 минуту назад

      у спартака так никогда не будет. в то время, как зенит успешно продаёт билеты и зарабатывает на них - хряки вынуждены раздавать бесплатные билеты, чтобы хоть кто-нибудь пришёл. федун их у метро раздавал, сам видел!

      2
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      Рейтинг: +236

      Дубина > tarasofka 26 минут назад

      Тебя что уже опять выписали?
      Быстро на этот раз однако.
      Ну ты не затягивай назад - там тебя уже ждут со Степаном.))))

      1
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      Рейтинг: +752

      OBOLEV 57 минут назад

      Звучит как шутка ;)

      1
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      Рейтинг: +10568

      playsh 1 час назад

      За основу этого рейтинга взято финансовое положение клубов.Это,естественно,не показатель футбольных заслуг и достоинств.Про Зенит чего говорить,достаточно тупо сделать так: 214 - 163=51млн.Понятно,это пшик и низкий поклон ГазпромБанде.
      Ну что же,всё равно приятно видеть наших соотечественников где-то там,на верхних строчках.Осталось только ждать и надеяться,что чисто спортивные успехи клуба тоже не за горами,а пока гордиться нечем.Успеха Спартаку и Зениту в этом сезоне в Европе.

      2
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      Рейтинг: +13642

      ilichkadr > playsh 57 минут назад

      Саша, привет! Спартак похоже в минусе?

      1
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      Рейтинг: +10568

      playsh > ilichkadr 51 минуту назад

      Здорово,Витя.Ну а как же иначе в нашем "демократическом" государстве,да ещё и при "самом гуманном судопроизводстве в мире".

      1
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      Рейтинг: +2176

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Зенит прибыльный клуб в отличии от мазутного убыточного проекта. Соответственно одни чемпиону, а другие лузеры. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +236

      Дубина > ПалкоВводецъ 54 минуты назад

      А толку то от этих ЧЯМпионов то?
      Позор какой год уже подряд в Европе- даже целей у физрука Сережки нет!!!!
      И снова скоро будет стыдно за липовых в ЕК от Бетиса!!
      Главное Абелард еще новых нужно газпрому подписать побольше)))

      4
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      Рейтинг: +6352

      mamba9090909 > Дубина 25 минут назад

      Зато Спартак в Европе впереди всех.

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      Рейтинг: +5042

      Павелий 1 час назад

      Хотелось бы также узнать расходную часть бюджета. А то это совсем не показатель.

      3
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      Рейтинг: +236

      Дубина 1 час назад

      А в Европе позор от Брюгге Мяльме Андерлехта

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