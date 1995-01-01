«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год

УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.

«Зенит» вошел в двадцатку лучших по доходам с показателем 214 миллионов евро.

Из этой суммы 163 миллиона – это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.

Петербуржцы заняли 17-е место в рейтинге.

Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год:

«Барселона» – 730 млн евро;

«Реал» – 715 млн;

«Бавария» – 634 млн;

«Манчестер Юнайтед» – 580 млн;

«ПСЖ» – 560 млн;

«Ливерпуль» – 559 млн;

«Манчестер Сити» – 553 млн;

«Челси» – 465 млн;

«Тоттенхэм» – 459 млн;

«Ювентус» – 401 млн;

«Арсенал» – 389 млн;

«Боруссия» Д – 371 млн;

«Атлетико» – 332 млн;

«Интер» – 302 млн;

«РБ Лейпциг» – 278 млн;

«Вольфсбург» – 219 млн;

«Зенит» – 214 млн;

«Эвертон» – 212 млн;

«Валенсия» – 210 млн;

«Лион» – 194 млн.

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