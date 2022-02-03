«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год

УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.
«Зенит» вошел в двадцатку лучших по доходам с показателем 214 миллионов евро.
Из этой суммы 163 миллиона – это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.
Петербуржцы заняли 17-е место в рейтинге.
Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год:
- «Барселона» – 730 млн евро;
- «Реал» – 715 млн;
- «Бавария» – 634 млн;
- «Манчестер Юнайтед» – 580 млн;
- «ПСЖ» – 560 млн;
- «Ливерпуль» – 559 млн;
- «Манчестер Сити» – 553 млн;
- «Челси» – 465 млн;
- «Тоттенхэм» – 459 млн;
- «Ювентус» – 401 млн;
- «Арсенал» – 389 млн;
- «Боруссия» Д – 371 млн;
- «Атлетико» – 332 млн;
- «Интер» – 302 млн;
- «РБ Лейпциг» – 278 млн;
- «Вольфсбург» – 219 млн;
- «Зенит» – 214 млн;
- «Эвертон» – 212 млн;
- «Валенсия» – 210 млн;
- «Лион» – 194 млн.
Источник: ТАСС