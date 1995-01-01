Кубок Африки. Египет в серии пенальти обыграл Камерун и прошел в финал

В 1/2 финала Кубка африканских наций хозяева турнира сборная Камеруна уступила Египту.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти победили египтяне.

У камерунцев последний 11-метровый удар не реализовал форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи, пробивший мимо ворот.

В финале континентального первенства Египет встретится с Сенегалом.

Кубок Африки. 1/2 финала

Камерун – Египет – 0:0 (0:0), по пенальти – 1:3

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