В Сенегале стадион назовут в честь Мане

В сенегальском городе Седиу строится новый футбольный стадион. Окончание работ запланировано на 2023 год.

Власти решили, что арена будет носить имя нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Это связано с победой сборной Сенегала на Кубке Африки, а также благотворительной деятельностью самого футболиста.

Мане стал лучшим игроком континентального первенства.

Сенегал в финале турнира обыграл Египет в серии пенальти.

Для сенегальцев это первая в истории победа в Кубке Африки.

Мане хочет перейти в «Реал» или «Барселону» (Goal)

Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»

Мане, попав в больницу во время Кубка Африки, оплатил лечение незнакомому ребенку