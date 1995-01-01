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    В Сенегале стадион назовут в честь Мане

    В сенегальском городе Седиу строится новый футбольный стадион. Окончание работ запланировано на 2023 год.

    Власти решили, что арена будет носить имя нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

    Это связано с победой сборной Сенегала на Кубке Африки, а также благотворительной деятельностью самого футболиста.

    • Мане стал лучшим игроком континентального первенства.
    • Сенегал в финале турнира обыграл Египет в серии пенальти.
    • Для сенегальцев это первая в истории победа в Кубке Африки.

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    Источник: Leral

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