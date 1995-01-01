В Сенегале стадион назовут в честь Мане

В сенегальском городе Седиу строится новый футбольный стадион. Окончание работ запланировано на 2023 год.
Власти решили, что арена будет носить имя нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.
Это связано с победой сборной Сенегала на Кубке Африки, а также благотворительной деятельностью самого футболиста.
- Мане стал лучшим игроком континентального первенства.
- Сенегал в финале турнира обыграл Египет в серии пенальти.
- Для сенегальцев это первая в истории победа в Кубке Африки.
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