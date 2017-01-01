Мане, попав в больницу во время Кубка Африки, оплатил лечение незнакомому ребенку

Это вообще-то обычное дело. По крайней мере в России. Футбольные звезды народ богатый и не жадный. Даже массово презираемый Кокорин многим детям помог вылечиться. Шатов содержит детский футбол Нижнего Тагила. Конечно, Семак им всем даст 100 очков вперед в плане благотворительности, но поверьте, таких футболистов, как Мане, в России десятки.
Когда игрок сборной Сенегала Садио Мане попал в камерунскую больницу во время Кубка Африки, он встретил семью, которая была не в состоянии оплатить лечение ребенку, получившему опасные для жизни травмы. Футболист решил сам все оплатить, несмотря на то что люди ему не знакомы.
По итогам турнира сборная Сенегала с Мане взяла трофей.
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- Сенегал в финале турнира обыграл Египет.
- Для них это 1-я в истории победа в Кубке Африки.
- Мане признали лучшим футболистом континентального первенства.
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