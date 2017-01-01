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    Мане, попав в больницу во время Кубка Африки, оплатил лечение незнакомому ребенку

    Когда игрок сборной Сенегала Садио Мане попал в камерунскую больницу во время Кубка Африки, он встретил семью, которая была не в состоянии оплатить лечение ребенку, получившему опасные для жизни травмы. Футболист решил сам все оплатить, несмотря на то что люди ему не знакомы.

    По итогам турнира сборная Сенегала с Мане взяла трофей.

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    • Сенегал в финале турнира обыграл Египет.
    • Для них это 1-я в истории победа в Кубке Африки.
    • Мане признали лучшим футболистом континентального первенства.

    Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»

    Мане – о Кубке Африки: «Лучший трофей в моей жизни. Он для меня важнее победы в Лиге чемпионов»

    Мане показал фото в постели с кубком Африки

    Источник: твиттер B/R Football

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    Сегодня, 15:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11111

      Вомбат 1 минуту назад

      Это вообще-то обычное дело. По крайней мере в России. Футбольные звезды народ богатый и не жадный. Даже массово презираемый Кокорин многим детям помог вылечиться. Шатов содержит детский футбол Нижнего Тагила. Конечно, Семак им всем даст 100 очков вперед в плане благотворительности, но поверьте, таких футболистов, как Мане, в России десятки.

      0
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      Рейтинг: +2562

      FRZZ 1 час назад

      Молодец! Побольше бы таких людей.

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