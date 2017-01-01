Мане, попав в больницу во время Кубка Африки, оплатил лечение незнакомому ребенку

Когда игрок сборной Сенегала Садио Мане попал в камерунскую больницу во время Кубка Африки, он встретил семью, которая была не в состоянии оплатить лечение ребенку, получившему опасные для жизни травмы. Футболист решил сам все оплатить, несмотря на то что люди ему не знакомы.

По итогам турнира сборная Сенегала с Мане взяла трофей.

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

Сенегал в финале турнира обыграл Египет.

Для них это 1-я в истории победа в Кубке Африки.

Мане признали лучшим футболистом континентального первенства.

Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»

Мане – о Кубке Африки: «Лучший трофей в моей жизни. Он для меня важнее победы в Лиге чемпионов»

Мане показал фото в постели с кубком Африки