Мане, попав в больницу во время Кубка Африки, оплатил лечение незнакомому ребенку

Когда игрок сборной Сенегала Садио Мане попал в камерунскую больницу во время Кубка Африки, он встретил семью, которая была не в состоянии оплатить лечение ребенку, получившему опасные для жизни травмы. Футболист решил сам все оплатить, несмотря на то что люди ему не знакомы.

По итогам турнира сборная Сенегала с Мане взяла трофей.

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