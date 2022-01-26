Вратарь Кабо-Верде Возинья навестил Мане в больнице после столкновения в матче Кубка Африки

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья навестил в больнице игрока сборной Сенегала Садио Мане после матча 1/8 финала Кубка Африки. Футболист «Ливерпуля» травмировался в столкновении головами с Возиньей.
Мане заменили на 70-й минуте.
- После столкновения с Мане Возинью удалили.
- В 1/4 финала прошел Сенегал (2:0).
- Возинья на текущем Кубке Африки провел 3 матча.
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Источник: твиттер Кубка Африки