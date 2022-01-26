Вратарь Кабо-Верде Возинья навестил Мане в больнице после столкновения в матче Кубка Африки

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья навестил в больнице игрока сборной Сенегала Садио Мане после матча 1/8 финала Кубка Африки. Футболист «Ливерпуля» травмировался в столкновении головами с Возиньей.

Мане заменили на 70-й минуте.

После столкновения с Мане Возинью удалили.

В 1/4 финала прошел Сенегал (2:0).

Возинья на текущем Кубке Африки провел 3 матча.

«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ