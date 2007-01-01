Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»

Габаски, голкипер сборной Египта, подтвердил, что нападающий Мохамед Салах во время финала Кубка Африки против Сенегала подсказал ему, куда будет бить 11-метровый Садио Мане. Сенегалец и египтянин одноклубники.

«Салах сказал мне: «Мане будет бить вправо, он идет сейчас, потому что знает, о чем я говорю».

Мане сказал мне: «Я буду бить влево», затем Салах ответил: «Посмотрим», – передал диалог Габаски.

Во время игры Габаски отбил пенальти Мане, но в серии пенальти – нет.

Сенегал в ней оказался точнее.

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