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    Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»

    Габаски, голкипер сборной Египта, подтвердил, что нападающий Мохамед Салах во время финала Кубка Африки против Сенегала подсказал ему, куда будет бить 11-метровый Садио Мане. Сенегалец и египтянин одноклубники.

    «Салах сказал мне: «Мане будет бить вправо, он идет сейчас, потому что знает, о чем я говорю».

    Мане сказал мне: «Я буду бить влево», затем Салах ответил: «Посмотрим», – передал диалог Габаски.

    • Во время игры Габаски отбил пенальти Мане, но в серии пенальти – нет.
    • Сенегал в ней оказался точнее.
    • Сенегальцы впервые выиграли Кубок Африки.

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    Источник: твиттер Goal

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