Вратарь Египта Габаски: «Да, Салах подсказал мне, куда Мане будет бить пенальти»

Габаски, голкипер сборной Египта, подтвердил, что нападающий Мохамед Салах во время финала Кубка Африки против Сенегала подсказал ему, куда будет бить 11-метровый Садио Мане. Сенегалец и египтянин одноклубники.

«Салах сказал мне: «Мане будет бить вправо, он идет сейчас, потому что знает, о чем я говорю».

Мане сказал мне: «Я буду бить влево», затем Салах ответил: «Посмотрим», – передал диалог Габаски.