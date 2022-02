Мане не забил пенальти в финале Кубка Африки. Салах подсказал своему вратарю, куда будет бить Садио

В эти минуты проходит финал Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта.

В первом тайме форвард сенегальцев Садио Мане бил пенальти. Партнер Мане по «Ливерпулю» египтянин Мохамед Салах подсказал своему вратарю Мохамеду Абу-Габалю, куда будет бить Садио.

Салах указал на правый угол, но Мане пробил по центру. Абу-Габаль отразил удар.

Mohamed Salah had some advice for Gabaski before Sadio Mane missed a penalty pic.twitter.com/USujJUG8LJ