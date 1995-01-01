Кубок Африки. Сенегал победил Египет и впервые в истории выиграл турнир

Сборная Сенегала в финальном матче Кубка Африки обыграла Египет.

Основное и дополнительное время закончились вничью – 0:0. В серии пенальти победили сенегальцы.

Решающий пенальти забил Садио Мане. В первом тайме он не реализовал одиннадцатиметровый.

Сенегал выиграл турнир впервые в истории.

Кубок Африки. Финал

Сенегал – Египет – 0:0 (4:2 по пенальти)

Незабитый пенальти: Мане, 7.

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