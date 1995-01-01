Кубок Африки. Сенегал победил Египет и впервые в истории выиграл турнир

Садио Мане показал свой профессионализм.Решающий пенальти.Ответственный момент. Железные нервы - выстрелил как из пушки. Впервые в истории .Это праздник в Сенегале. Заслужили.
Сборная Сенегала в финальном матче Кубка Африки обыграла Египет.
Основное и дополнительное время закончились вничью – 0:0. В серии пенальти победили сенегальцы.
Решающий пенальти забил Садио Мане. В первом тайме он не реализовал одиннадцатиметровый.
Сенегал выиграл турнир впервые в истории.
Кубок Африки. Финал
Сенегал – Египет – 0:0 (4:2 по пенальти)
Незабитый пенальти: Мане, 7.
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