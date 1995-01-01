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    Кубок Африки. Сенегал победил Египет и впервые в истории выиграл турнир

    Сборная Сенегала в финальном матче Кубка Африки обыграла Египет.

    Основное и дополнительное время закончились вничью – 0:0. В серии пенальти победили сенегальцы.

    Решающий пенальти забил Садио Мане. В первом тайме он не реализовал одиннадцатиметровый.

    Сенегал выиграл турнир впервые в истории.

    Кубок Африки. Финал

    Сенегал – Египет – 0:0 (4:2 по пенальти)

    Незабитый пенальти: Мане, 7.

    Результаты Кубка Африки

    Мане не забил пенальти в финале Кубка Африки. Салах подсказал своему вратарю, куда будет бить Садио

    Мане и Салах – в стартовых составах Сенегела и Египта на финал Кубка Африки

    Абубакар – 1-й за 48 лет игрок Кубка Африки с 8 голами на турнире

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1014

      стоп кран 43 минуты назад

      Садио Мане показал свой профессионализм.Решающий пенальти.Ответственный момент. Железные нервы - выстрелил как из пушки. Впервые в истории .Это праздник в Сенегале. Заслужили.

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      Рейтинг: +3611

      Красногорск_Фан 51 минуту назад

      Матч был очень упорный. Египту спасибо и удачи, Сенегал с победой!!

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