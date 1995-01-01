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    Мане и Салах – в стартовых составах Сенегела и Египта на финал Кубка Африки

    Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта. Игра начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

    На поле с первых минут выйдут нападающие «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамед Салах.

    Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте, Гуйе, Менди, Мане, Дьедиу, Сарр.

    Египет: Абу-Габаль, Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Фатхи, Ашур, Салах, Мохамед, Мармуш.

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    Источник: «Бомбардир»

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