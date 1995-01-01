Мане и Салах – в стартовых составах Сенегела и Египта на финал Кубка Африки

Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка Африки между сборными Сенегала и Египта. Игра начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

На поле с первых минут выйдут нападающие «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамед Салах.

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте, Гуйе, Менди, Мане, Дьедиу, Сарр.

Египет: Абу-Габаль, Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Фатхи, Ашур, Салах, Мохамед, Мармуш.

Мане не забил пенальти в финале Кубка Африки. Салах подсказал своему вратарю, куда будет бить Садио

Абубакар – 1-й за 48 лет игрок Кубка Африки с 8 голами на турнире

Кубок Африки. Камерун отыгрался с 0:3 и победил в серии пенальти Буркина-Фасо в матче за 3-е место