Карпин не пригласил Соболева на встречу кандидатов в сборную

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что он не присутствовал на встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
– В команду заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?
– Я с ним не общался.
– То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?
– Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть – буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.
– Ни Дзюбу, ни тебя в сборную не вызывают. То есть играть Карпин планирует без больших форвардов.
– Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и свое видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.
– Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?
– Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе – и играть хорошо.
- Карпин ни разу не вызывал Соболева в сборную.
- Форвард «Спартака» в последний раз играл за национальную команду в июне на Евро-2020.