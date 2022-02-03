Карпин не пригласил Соболева на встречу кандидатов в сборную

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что он не присутствовал на встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– В команду заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?

– Я с ним не общался.

– То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?

– Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть – буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.

– Ни Дзюбу, ни тебя в сборную не вызывают. То есть играть Карпин планирует без больших форвардов.

– Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и свое видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.

– Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?

– Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе – и играть хорошо.