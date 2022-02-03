Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин не пригласил Соболева на встречу кандидатов в сборную

Карпин не пригласил Соболева на встречу кандидатов в сборную

3 февраля 2022, 08:21
14

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что он не присутствовал на встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– В команду заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?

– Я с ним не общался.

– То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?

– Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть – буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.

– Ни Дзюбу, ни тебя в сборную не вызывают. То есть играть Карпин планирует без больших форвардов.

– Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и свое видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.

– Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?

– Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе – и играть хорошо.

  • Карпин ни разу не вызывал Соболева в сборную.
  • Форвард «Спартака» в последний раз играл за национальную команду в июне на Евро-2020.

Еще по теме:
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева 7
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака» 30
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Соболев Александр Карпин Валерий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1643866909
Разумно.. Как не странно..
Ответить
paracetamol
1643867579
Соболь бесполезнее Зе Болота? Однако...!
Ответить
житель СПб
1643872011
Немного мне жалко - несмотря на любовь к болтовне - данные то хорошие! Мог бы быть звездой настоящей.
Ответить
Fusballer
1643873327
Не удивлён. Соболь в этом сезоне никакой. Но с другой стороны, как тут уже писали, он хуже Заболотного? Но в целом видно, что Валера не очень надеется на наших напов и пытается компенсировать отсутствие штатных забивал за счёт средней линии, когда может забить любой. Пока получается не очень. Тактика приемлемая, есть примеры, когда клубы добивались успеха, не имея лидеров среди бомбардиров.
Ответить
gor77
1643874012
Ох, ща начнётся "закидывание помидорами"!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Шиздец!))))) И все замерли в недоумении!))))) Ну не пригласили в сборную и что??? У любого тренера есть свои разные моменты, о которых тренер и его помощники не будут говорить. От слова - НИКОГДА! Ведь болельщиков не приглашают в сборную консультантами. А все болельщики - ого-го как разбираются в тактике и стратегии футбола, если это касается сборной команды!)))))))))))))
Ответить
alefreddy
1643877119
вот бы слова с делом не разошлись
Ответить
rash1959
1643879686
через пару месяцев будет другой заголовок: "Карпина не пригласили на встречу кандидатов в сборную"
Ответить
NewLife
1643887968
Разумные слова.
Ответить
Hektor 84
1643904705
Новость ради новости. Автор решил хайпануть за счет Спартака и Соболева! Ну не был приглашен и что? Зачем на этом делать акцент? Можно было просто написать про тех кого пригласили.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
2
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
2
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
7
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
13
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
24
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
7
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
35
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+