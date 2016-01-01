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    Карпин не пригласил Соболева на встречу кандидатов в сборную

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что он не присутствовал на встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

    – В команду заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?

    – Я с ним не общался.

    – То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?

    – Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть – буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.

    – Ни Дзюбу, ни тебя в сборную не вызывают. То есть играть Карпин планирует без больших форвардов.

    – Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и свое видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.

    – Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?

    – Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе – и играть хорошо.

    • Карпин ни разу не вызывал Соболева в сборную.
    • Форвард «Спартака» в последний раз играл за национальную команду в июне на Евро-2020.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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