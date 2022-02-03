Николсон, Мартинс и Максименко – в заявке «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

«Спартак» опубликовал заявку на плей-офф Лиги Европы. В список из 28 игроков попали новички Шамар Николсон и Кристофер Мартинс.

Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес, Наиль Умяров;

Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев, Владислав Шитов.