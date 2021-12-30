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    Николсон, Мартинс и Максименко – в заявке «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

    «Спартак» опубликовал заявку на плей-офф Лиги Европы. В список из 28 игроков попали новички Шамар Николсон и Кристофер Мартинс.

    Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Александр Селихов;

    Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес, Наиль Умяров;

    Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев, Владислав Шитов.

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    Свинов, Хлусевич, Классен и Пруцев не попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12692

      NewLife 2 минуты назад

      Половина - балласт.

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      Рейтинг: +2317

      Челнинец 9 минут назад

      Хлусевича вместо Рассказова

      0
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      Рейтинг: +131

      Demgel 35 минут назад

      Может чудо и продолжится, Селихов потащит,Ваноли фартовый,Соболь и Ларрсон проснутся.Пока жребий не прошел,говорить рано,но мечтать не вредно.

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      Рейтинг: +2280

      acor94 40 минут назад

      А где Свинов и взяли ж на левый фланг молодого!

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      Рейтинг: +131

      Demgel > acor94 37 минут назад

      Пруцев куда пропал?

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      Рейтинг: +321

      3meeeD > acor94 27 минут назад

      Он кипер

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