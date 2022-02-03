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  • Николсон, Мартинс и Максименко – в заявке «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

Николсон, Мартинс и Максименко – в заявке «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

3 февраля 2022, 17:54
9

«Спартак» опубликовал заявку на плей-офф Лиги Европы. В список из 28 игроков попали новички Шамар Николсон и Кристофер Мартинс.

Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес, Наиль Умяров;

Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев, Владислав Шитов.

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Источник: сайт «Спартака»
Лига Европы Спартак
Комментарии (9)
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acor94
1643901036
А где Свинов и взяли ж на левый фланг молодого!
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Demgel
1643901339
Может чудо и продолжится, Селихов потащит,Ваноли фартовый,Соболь и Ларрсон проснутся.Пока жребий не прошел,говорить рано,но мечтать не вредно.
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Челнинец
1643902851
Хлусевича вместо Рассказова
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NewLife
1643903304
Половина - балласт.
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