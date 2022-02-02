Старков: «Ротенберг играет там, где папа просит. К сожалению, это наш российский футбол»

Бывший игрок «Химок» Иван Старков поговорил о защитнике «Локомотива» Борисе Ротенберге. Вместе они играли в Химках.

– Какие у вас впечатления от игры Бориса Ротенберга в «Химках»?

– А какое может быть впечатление, когда игрок попадает в клуб, потому что так надо? Он играл в «Динамо», «Локомотиве» – там, где папа просил. Сами все понимаете.

– Мне интересно, как профессионалы относятся к таким игрокам.

– Если он «Локомотиве» выходит, то в «Химках» будет играть тем более. К сожалению, это наш российский футбол. Все понимали, почему Ротенберг здесь.

– А человеческие качества?

– Хороший парень. Порядочный, воспитанный. К нему никаких вопросов. Хотел играть в футбол. Пацаны после тренировок любили побить с Борисом в перекладину на 100 долларов. Если с ним играешь, точно заработаешь.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.

В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».

Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

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