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    Старков: «Ротенберг играет там, где папа просит. К сожалению, это наш российский футбол»

    Бывший игрок «Химок» Иван Старков поговорил о защитнике «Локомотива» Борисе Ротенберге. Вместе они играли в Химках.

    – Какие у вас впечатления от игры Бориса Ротенберга в «Химках»?

    – А какое может быть впечатление, когда игрок попадает в клуб, потому что так надо? Он играл в «Динамо», «Локомотиве» – там, где папа просил. Сами все понимаете.

    – Мне интересно, как профессионалы относятся к таким игрокам.

    – Если он «Локомотиве» выходит, то в «Химках» будет играть тем более. К сожалению, это наш российский футбол. Все понимали, почему Ротенберг здесь.

    – А человеческие качества?

    – Хороший парень. Порядочный, воспитанный. К нему никаких вопросов. Хотел играть в футбол. Пацаны после тренировок любили побить с Борисом в перекладину на 100 долларов. Если с ним играешь, точно заработаешь.

    • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
    • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
    • Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

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    Источник: Sport24

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    02.02.2022 23:15
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