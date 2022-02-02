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  • Старков: «Ротенберг играет там, где папа просит. К сожалению, это наш российский футбол»

Старков: «Ротенберг играет там, где папа просит. К сожалению, это наш российский футбол»

2 февраля 2022, 23:15
9

Бывший игрок «Химок» Иван Старков поговорил о защитнике «Локомотива» Борисе Ротенберге. Вместе они играли в Химках.

– Какие у вас впечатления от игры Бориса Ротенберга в «Химках»?

– А какое может быть впечатление, когда игрок попадает в клуб, потому что так надо? Он играл в «Динамо», «Локомотиве» – там, где папа просил. Сами все понимаете.

– Мне интересно, как профессионалы относятся к таким игрокам.

– Если он «Локомотиве» выходит, то в «Химках» будет играть тем более. К сожалению, это наш российский футбол. Все понимали, почему Ротенберг здесь.

– А человеческие качества?

– Хороший парень. Порядочный, воспитанный. К нему никаких вопросов. Хотел играть в футбол. Пацаны после тренировок любили побить с Борисом в перекладину на 100 долларов. Если с ним играешь, точно заработаешь.

  • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
  • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
  • Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Старков Иван Ротенберг Борис
Комментарии (9)
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Олег1204
1643839018
Тыб поакуратнее, а то в нашем "правовом" государством многое что случается.
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Добрый Бобер
1643854185
Это не только футбол, это наша действительность.
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MX chita
1643861212
Походу это самый тупой из Ротенбергов, ни чего кроме футбола ему не доверяют, глядишь скоро станет президентом РФС
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житель СПб
1643862349
Печальный анекдот нашего времени...
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Hektor 84
1643862829
Ротенберг случайный пассажир нашего футбола!
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nemolod
1643864005
Подобное-теперь во всех "хлебных" местах! Это только в начале 90-х внук первого президента помыл машины,да и то недолго! А потом все стало как обычно,все состоятельные стали своих чад устраивать там,где комфортно,хорошо платят или как хобби - ну хочется ребенку поиграть или попеть или в кино сняться почему бы и не сделать И ТАК ВЕЗДЕ!
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garet12222
1643864825
К сожалению, такое у нас много где. Приходится платить за то, чтоб ребенок попал в состав. никого не интересует умение играть, талант. только деньги. вот и пришли мы к нашему настоящему уровню в спорте. за десятилетнего ребенка просят почти миллион.
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adekvat0726
1643870664
Хорошим парнем он был бы если б помогал старикам, инвалидам и больным детям. А так обыкновенный жулик, такой же как и его родственники.
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