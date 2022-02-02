Бышовец – о взятках в «Локомотиве»: «Полная чушь, о которой даже нечего говорить»

Бышовцу не стоит и комментировать эту ху..ню.
Эта ху...та Старков заносил тренеру деньги ?
Собирай всех "терпил" , открывайтесь , называйте фамилии, суммы.
Есть никто -звать никак, так за бабки любую чушь нести готов.
Сказал "А ", говори "Б" , а не порочь имя ...
Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-футболиста Ивана Старкова о том, что с игроков столичного клуба брали деньги за место в составе.
«Я такой бред никогда не комментирую. Кто такой этот Старков я знать не знаю и не хочу. Полная чушь, о которой даже нечего говорить», — сказал Бышовец
- Бышовец тренировал «Локо» с 2006 по 2007 год.
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