Бышовец – о взятках в «Локомотиве»: «Полная чушь, о которой даже нечего говорить»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-футболиста Ивана Старкова о том, что с игроков столичного клуба брали деньги за место в составе.

«Я такой бред никогда не комментирую. Кто такой этот Старков я знать не знаю и не хочу. Полная чушь, о которой даже нечего говорить», — сказал Бышовец

Бышовец тренировал «Локо» с 2006 по 2007 год.

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