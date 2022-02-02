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    Бышовец – о взятках в «Локомотиве»: «Полная чушь, о которой даже нечего говорить»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-футболиста Ивана Старкова о том, что с игроков столичного клуба брали деньги за место в составе.

    «Я такой бред никогда не комментирую. Кто такой этот Старков я знать не знаю и не хочу. Полная чушь, о которой даже нечего говорить», — сказал Бышовец

    • Бышовец тренировал «Локо» с 2006 по 2007 год.

    «Либо половина премиальных, либо часть зарплаты». Экс-игрок «Локо» – о взятках при Бышовце

    Канчельскис: «Бышовцу платили, чтобы попасть в сборную. Уверен, и Черчесов этим занимался»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +9378

      Alekxei Z. 14 минут назад

      Бышовцу не стоит и комментировать эту ху..ню.
      Эта ху...та Старков заносил тренеру деньги ?
      Собирай всех "терпил" , открывайтесь , называйте фамилии, суммы.
      Есть никто -звать никак, так за бабки любую чушь нести готов.
      Сказал "А ", говори "Б" , а не порочь имя ...

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      Рейтинг: +3485

      tarasofka 30 минут назад

      ссылку на профиль игрока поправьте.

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