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  • Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»

Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»

1 февраля 2022, 21:06
5

Нападающий ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему решил перейти в «Базель» на правах аренды.

– Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ПФК ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу.

– Что подтолкнуло тебя к этому решению?

– Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода.

Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у «Базеля» ещe много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций.

– Будешь следить за играми армейцев?

– Естественно, постоянно буду на связи с парнями, и буду отслеживать все матчи армейцев. Желаю ПФК ЦСКА успешно завершить сезон – надеюсь, команда сможет побороться за высокие места в чемпионате и за победу в Кубке России.

  • «Базель» арендовал игрока до конца сезона без права выкупа.
  • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
  • Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Базель Чалов Федор
Комментарии (5)
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Mityai90
1643739158
Федя, удачи тебе. Надеюсь наберешь форму и вернешься сильнее.
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Hektor 84
1643740666
Бегут из ослятни! Позор!
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Fusballer
1643743721
Федя, надо стараться! Тебе ещё Дзюбу с первых строчек смещать!
Ответить
Niko
1643774271
Становись сильнее Федя. Мы все за тебя. Тебе реально необходима перезагрузка.
Ответить
zigbert
1643789846
Может это и к лучшему Федор.
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