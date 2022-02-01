Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему решил перейти в «Базель» на правах аренды.

– Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ПФК ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу.

– Что подтолкнуло тебя к этому решению?

– Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода.

Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у «Базеля» ещe много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций.

– Будешь следить за играми армейцев?

– Естественно, постоянно буду на связи с парнями, и буду отслеживать все матчи армейцев. Желаю ПФК ЦСКА успешно завершить сезон – надеюсь, команда сможет побороться за высокие места в чемпионате и за победу в Кубке России.