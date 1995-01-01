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    Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему решил перейти в «Базель» на правах аренды.

    – Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ПФК ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу.

    – Что подтолкнуло тебя к этому решению?

    – Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода.

    Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у «Базеля» ещe много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций.

    – Будешь следить за играми армейцев?

    – Естественно, постоянно буду на связи с парнями, и буду отслеживать все матчи армейцев. Желаю ПФК ЦСКА успешно завершить сезон – надеюсь, команда сможет побороться за высокие места в чемпионате и за победу в Кубке России.

    • «Базель» арендовал игрока до конца сезона без права выкупа.
    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

    «Базель» объявил об аренде Чалова у ЦСКА

    «Привет, твиттер!» «Базель» анонсировал переход Чалова

    Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

    Источник: сайт ЦСКА

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11837

      Fusballer 35 минут назад

      Федя, надо стараться! Тебе ещё Дзюбу с первых строчек смещать!

      0
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      Рейтинг: +13956

      Hektor 84 1 час назад

      Бегут из ослятни! Позор!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      Mityai90 1 час назад

      Федя, удачи тебе. Надеюсь наберешь форму и вернешься сильнее.

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