«Как тут не гордиться?» Отец Обамеянга подтвердил переход сына в «Барселону»

Отец нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга подтвердил, что 32-летний габонец перейдет в «Барселону».

«Я благодарю Бога. Прекрасно, мой сын. Как тут не гордиться. Мы всегда движемся вперед, мой сын», – написал Обамеянг-старший в инстаграме.

В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Ожидается, что он перейдет в «Барсу» на правах свободного агента.

Президент клуба Жоан Лапорта сказал, что Обамеянга планируют презентовать на этой неделе.