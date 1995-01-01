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    «Как тут не гордиться?» Отец Обамеянга подтвердил переход сына в «Барселону»

    Отец нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга подтвердил, что 32-летний габонец перейдет в «Барселону».

    «Я благодарю Бога. Прекрасно, мой сын. Как тут не гордиться. Мы всегда движемся вперед, мой сын», – написал Обамеянг-старший в инстаграме.

    • В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Ожидается, что он перейдет в «Барсу» на правах свободного агента.
    • Президент клуба Жоан Лапорта сказал, что Обамеянга планируют презентовать на этой неделе.

    Обамеянг уже тренируется с «Барселоной»

    Обамеянг в случае перехода в «Барселону» может не попасть в заявку команды на Лигу Европы

    Президент «Барселоны»: «Если все будет хорошо, представим Обамеянга на этой неделе»

    Источник: инстаграм Пьера Обамеянга-старшего

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +705

      Каменный стояк 1 минуту назад

      Переходит в команду - финансовую пирамиду........ вместе со всеми под суд пойдёт и в клетку будет брошен....

      0
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      Рейтинг: +5446

      GoldPlayFIFARus9 2 минуты назад

      Сейчас Барса уже далеко не та. Вот если бы он лет 5 назад оказался там, тогда да.

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