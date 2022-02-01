«Барса» утром объявит о переходе Обамеянга на правах свободного агента (Гильем Балаге)

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Барселону».

По информации журналиста Гильема Балаге, 32-летний габонец перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. Из-за этого «Барсе» не обязательно было подписывать Обамеянга до закрытия трансферного окна.

«Барса» объявит о подписании контракта с футболистом до лета 2023 года сегодня в районе 10:30 по местному времени (12:30 по Москве).

Обамеянг не играл за «Арсенал» с 6 декабря.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.