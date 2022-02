«Барса» утром объявит о переходе Обамеянга на правах свободного агента (Гильем Балаге)

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Барселону».

По информации журналиста Гильема Балаге, 32-летний габонец перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. Из-за этого «Барсе» не обязательно было подписывать Обамеянга до закрытия трансферного окна.

«Барса» объявит о подписании контракта с футболистом до лета 2023 года сегодня в районе 10:30 по местному времени (12:30 по Москве).

…and here’s Aubameyang celebrating his move to Barcelona. Here we go! #FCB pic.twitter.com/lZ6t9ay33O