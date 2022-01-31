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    «Барса» утром объявит о переходе Обамеянга на правах свободного агента (Гильем Балаге)

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет в «Барселону».

    По информации журналиста Гильема Балаге, 32-летний габонец перейдет в каталонский клуб на правах свободного агента. Из-за этого «Барсе» не обязательно было подписывать Обамеянга до закрытия трансферного окна.

    «Барса» объявит о подписании контракта с футболистом до лета 2023 года сегодня в районе 10:30 по местному времени (12:30 по Москве).

    • Обамеянг не играл за «Арсенал» с 6 декабря.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

    Президент «Барселоны» – о трансфере Обамеянга: «Надежда еще есть»

    Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

    Обамеянг прилетел в Испанию. «Барса» и «Арсенал» договорились об аренде

    Источник: твиттер Гильема Балаге

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    Сегодня, 07:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Tempos 5 минут назад

      Алемани и Ко убедили Арсенал отпустить Обамеянга бесплатно, a cамого Обаму убедили на сокращение зарплаты взамен на место в составе... все вроде в выигрыше...

      0
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      Рейтинг: +13476

      житель СПб 31 минуту назад

      Как промежуточное решение - это усиление клуба. Но мы ждем чего-то по основательней.

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