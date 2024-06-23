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    Обамеянг может перебраться в Саудовскую Аравию

    Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Аль-Шабаб».

    По сведениям СМИ, боссы «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии хотели бы видеть в своей команде 35-летнего габонца. Обамеянг является приоритетной целью для клуба. В ближайшее время стороны проведут запланировали переговоры.

    • Пьер-Эмерик Обамеянг защищает цвета «Марселя» с 2023 года. В майке французского коллектива футболист поучаствовал в 51 поединке, в которых сумел отметиться 30 голами и оформить 11 голевых пасов.
    • В минувшем сезоне «Марсель» заработал 50 очков, финишировав на 8-й строчке.
    • «Аль-Шабаб» также занял 8 место в Саудовской Аравии.

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    Источник: Социальные сети журналиста Бена Джейкобса

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