Обамеянг может перебраться в Саудовскую Аравию

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Аль-Шабаб».

По сведениям СМИ, боссы «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии хотели бы видеть в своей команде 35-летнего габонца. Обамеянг является приоритетной целью для клуба. В ближайшее время стороны проведут запланировали переговоры.