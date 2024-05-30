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  • Лучший бомбардир в истории Лиги Европы рассказал о проблемах с алкоголем

Лучший бомбардир в истории Лиги Европы рассказал о проблемах с алкоголем

30 мая 2024, 19:19
1

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о депрессии и пристрастии к алкоголю в 2021 году.

«Я уверен, [что у меня была депрессия]. Речь идет о поведении, которое серьезно отличается от вашего обычного. Например, я начал много пить.

Это был тяжелый, очень трудный период. Он начался незадолго до того, как «Арсенал» избавился от меня. Так что да, это была депрессия, связанная с моими родителями. Это может воздействовать на мужчину, и это нормально.

Мы часто слышим, что об этом нужно говорить. В этом нет ничего постыдного, хоть я и не обращался к психологу, я знаю, что это действительно может помочь. Людям нужно открываться. Если бы я это сделал, думаю, мне стало бы лучше.

Мне нужен был небольшой толчок, чтобы заново открыть для себя радость победы в матчах. «Марсель» – это что-то сумасшедшее, но вряд ли я бы оказался в лучшем месте. Это экстрим, который мы любим», – сказал Обамеянг.

  • Форвард перешел в «Барселону» из «Арсенала» в феврале 2022 года. После он отправился в «Челси», а в «Марсель» перебрался в конце летнего трансферного окна.
  • В прошедшем сезоне 34-летний Обамеянг стал лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 (17 мячей) и в истории Лиги Европы (34 гола за карьеру).
  • Игрок сборной Габона был признан игроком сезона-2023/24 в Лиге Европы.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик
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subbotaspartak
1717131092
Лучший бомбардир в истории Лиги Европы рассказал о проблемах с алкоголем... Глушаков рассказал, что пришел на встречу с Каррерой с банкой самогона... никаких проблем...
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