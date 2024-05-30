Лучший бомбардир в истории Лиги Европы рассказал о проблемах с алкоголем

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о депрессии и пристрастии к алкоголю в 2021 году.

«Я уверен, [что у меня была депрессия]. Речь идет о поведении, которое серьезно отличается от вашего обычного. Например, я начал много пить.

Это был тяжелый, очень трудный период. Он начался незадолго до того, как «Арсенал» избавился от меня. Так что да, это была депрессия, связанная с моими родителями. Это может воздействовать на мужчину, и это нормально.

Мы часто слышим, что об этом нужно говорить. В этом нет ничего постыдного, хоть я и не обращался к психологу, я знаю, что это действительно может помочь. Людям нужно открываться. Если бы я это сделал, думаю, мне стало бы лучше.

Мне нужен был небольшой толчок, чтобы заново открыть для себя радость победы в матчах. «Марсель» – это что-то сумасшедшее, но вряд ли я бы оказался в лучшем месте. Это экстрим, который мы любим», – сказал Обамеянг.